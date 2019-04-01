Челябинский урбанист поможет прийти к власти активным горожанам

Менее чем через полгода в Челябинске будут выбирать депутатов. Сегодня для большинства это слово, скорее ругательное. Но если отбросить предрассудки, то по факту это самые важные люди города наравне с мэром. Именно от их законов и инициатив зависит удобный общественный транспорт, хорошие дороги, приятные скверы.

— Мы хотим дать возможность независимым кандидатам рассказать о себе своим избирателям. Обычно у самовыдвиженцев нет ресурсов, поэтому они проигрывают партийным игрокам, в которых вливают много денег. Считаем своим социальным долгом создать платформу, которая объединит подписчиков-избирателей и тех, кто решит представлять их интересы в качестве депутата. Мы создадим сайт для кандидатов и будем постоянно рассказывать о нем. Любой сможет завести профиль кандидата: рассказать о себе, дать контакты своей группы, приложить программу и вставить видеообращение. Жители смогут выбрать свой округ и увидеть профили всех кандидатов, которые заявились на него, — рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Активист отметил, что прототип портала представят в ближайшее время. Подписчиков попросят оценить функционал и удобство сайта.

— Идите в депутаты, объединяйтесь с единомышленниками и меняйте город, — добавил Лев Владов.

КОГО ЧЕЛЯБИНЦЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ ДЕПУТАТОМ

В комментариях к анонсу нового сервиса, люди высказывают пожелания, кого бы они готовы были избрать. Интересно, что там нет ни одного директора управляющих компаний, владельца ларечного бизнеса — в общем типичного представителя депутов.

Вместо этого челябинцы просят баллотироваться Чистомэна. Но тот пришел в комментарии и объяснил, что он готов, но не в этом созыве.

Следующим претендентом назвали самого Льва Владова. Такие просьбы часто слышаться от подписчиков «Челябинского урбаниста». Сам общественник никак не комментировал это.

Лев Владов вместе с единомышленниками бесплатно разрабатывают городской сервис. Фото: «Челябинский урбанист»

Еще одним претендентом, которого хотели бы видеть горожане, стал Николай Ольховский. Челябинец активно сражается за доступную среду для людей с инвалидностью. А еще он вызвал немалый гнев руководства хоккейного клуба «Трактор». Сам Ольховский объявил о намерении участвовать в выборах в этом году.

Достойными кандидатами называются активистов движения «Гражданский патруль». Общественники занимаются рассылкой массовых жалоб на городские изъяны: разбитый асфальт, незаконная реклама, аварийное жилье. При этом делают это явно без всяких политических амбиций, проявляя исключительно активную позицию.

СЛУХ: ВЫБОРЫ ПРОВЕДУТ КАК РАНЬШЕ

Прошлые выборы в Челябинске прошли по новаторский для страны схеме. Ее автором стал осужденный ныне бывший вице-губернатора Николай Сандаков. При этом популяризации ее в народе не проводили.

Нововведения окрестили реформой МСУ — муниципального самоуправления. Каждый район отныне выбирал депутатов не в городскую думу, а в районной собрание. Всего 170 человек. Затем по задумке победители собирались вместе и уже из своего числа делегировали достойнейших в гордуму.

Внешне реформа преследовала благую цель — сделать депутатов еще ближе к людям. Ведь их на район теперь 25 человек! Только в Центральном — 20. Получается, что буквально на каждый жилой микрорайон приходится по избраннику, который должен был выслушивать и разрешать чаяния жителей.

Но по факту все обернулось иной стороной: районные депутаты не имели ни сколько нибудь существенного бюджета, ни влияния. С таким арсеналом трудно служить народу. Осознав тщетность бытия, под конец сроков депутаты понемногу начали разбегаться из районных собраний.

До городской думы все равно дошли «избранные» из избранных народом. Из-за этого высказываются кулуарные предположения: второй раз не удастся наполнить районные советы, потому что люди банально не станут заявляться на выборы.

— Времени остается мало, но возможно, одним из вопросов, которые предложат рассмотреть новому врио губернатора станет отмена реформы МСУ и возвращение к прежней выборной системе, — сообщил «КП — Челябинск» сотрудник регионального правительства.

КСТАТИ

Вы можете посмотреть на депутатов, которые управляли Челябинском последние пять лет Вот ссылка.

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