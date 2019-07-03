2019-07-03T13:16:52+03:00
Общество

«Дожди или жара?» Что ждать от погоды в ближайшие дни в Челябинске

2 июля в городе выпало аномальное количество осадков, а синоптики обновили прогноз на неделю
Валентина ВАГАНОВА
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А на заднем плане прогноз, где одни тучи...А на заднем плане прогноз, где одни тучи...Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Ливень, накрывший Челябинск 2 июля, должен был повториться и на следующий день. Главк МЧС объявил штормовое предупреждение и на 3 число. А синоптики прогнозировали дожди в городе до конца недели. Однако утром 3 июля резко прояснилось. На небе ни тучки. Неужели затишье перед бурей? После наводнения в Иркутской области дождливый прогноз на неделю очень настораживает. Корреспондент «КП-Челябинск» узнала, чего ждать от погоды в начале месяца.

УЛИЦЫ ЗАТОПИЛО, А ТАКСИСТЫ ВЗВИНТИЛИ ЦЕНЫ

В Челябинске 2 июля затопило многие улицы. В соцсетях челябинцы поделились снимками огромных луж во дворах и на дорогах. Народ сердится:

— Опять ливневки забиты мусором, не почищены!

Потоки воды 2.07.19 на пересечении улиц Энтузиастов и Сони Кривой в Челябинске.Видео: Гражданский патруль

Однако в мэрии говорят, что обращений от жителей по поводу затопленных участков улиц практически не было.

— В течение дня были мелкие заявки, но они не связаны с большим выпадением осадков. Обычная, текущая работа. Была заявка по улице Рождественского в Ленинском районе. Труба просто-напросто не справляется с таким объемом воды, который выпал за короткий промежуток времени. В течение получаса приехала бригада. К тому времени ситуация уже была лучше, и вода сама ушла. Сейчас ливневка работает в штатном режиме, — рассказали в службе ливневой канализации при Управлении дорожных работ администрации города.

Яма на улице Красного Урала. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

Яма на улице Красного Урала. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

Двор дома № 29а по улице Богдана Хмельницкого. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

Двор дома № 29а по улице Богдана Хмельницкого. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

Пожалуй, рады были непогоде только таксисты. Они взвинтили цены в 2,5 раза. Не все горожане готовы были мокнуть и идти по щиколотку в воде — деваться некуда, платили.

На Свердловском проспекте машины тоже плавают часто. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На Свердловском проспекте машины тоже плавают часто.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Да и пешеходы. Причем, фото сделано через 20 минут после дождя. Воды было больше! Фото: Валентина ВАГАНОВА

Да и пешеходы. Причем, фото сделано через 20 минут после дождя. Воды было больше!Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЖДАТЬ ЛИ НАМ ДОЖДЕЙ?

Как сообщили в Челябинском гидрометцентре, циклон отступает.

— За 2-3 июля в Челябинске выпало 24 мм осадков, это почти 30% от месячной нормы. Считается, что это сильный дождь. Но рекорда он не побил. Рекордное значение намного больше. Например, в июле 2006 года суточное количество осадков составило 85 мм. В июне 2008 года было 94 мм, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

По ее словам, такой сильный дождь связан с выходом южного циклона. Сейчас он отходит на восток.

— В ближайшие дни сильных осадков не ожидается. Но вероятность кратковременных, локальных дождей сохраняется. Возможно, где-то в горах остается вероятность сильных ливней и гроз. В Челябинске мы прогнозируем только небольшие дожди.

Так что, до конца недели берите с собой зонт и закрывайте окна в квартире. По прогнозу Гидрометцентра России, следующая неделя тоже начнется с небольших дождей. А вообще в июле объем осадков и температурный режим по области ожидается в пределах нормы.

НОМЕРОК

Куда звонить, если затопило дорогу

При затоплении дорог нужно звонить в управление дорожных работ администрации Челябинска. Здесь зафиксируют обращение и примут меры для устранения проблемы. Телефон диспетчерской службы 8-(351)-727-46-26. Она работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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