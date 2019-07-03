Семилетний ребенок погиб при взрыве смартфона в Кургане

Взрыв прогремел в общежитии в Кургане. ЧП случилось днем 3 июля на улице Тельмана. На место происшествия съехались все экстренные службы. В том числе, газовщики и ФСБ.

Изначально местные жители подумали, что в доме произошел взрыв газа. Однако вскоре эта версия не подтвердилась.

— Газовщики зашли в подъезд, но тут же вышли, собрались и уехали, — рассказали жильцы общежития.

Позже стало известна настоящая причина ЧП. Оказалось, в руках ребенка взорвался мобильный телефон. Он рванул, когда школьник поставил его на зарядку.

— Мальчик погиб. Ему было семь лет. Возбуждено уголовное дело, — рассказала официальный представитель Следственного управления СКР по Курганской области Олеся Гулькевич.

При этом, она затруднилась назвать статью, по которой возбудили уголовное дело.

Пожара при взрыве не случилось. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Точная причина смерти ребенка станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

КСТАТИ

Почему мобильный телефон мог взорваться?

Жители Кургана спрашивают об этом, обсуждая трагедию с мальчиком. Кто-то предположил, что ребенок слишком долго играл на смартфоне, и из-за этого процессор перегрелся. Специалисты утверждают, что взрыв смартфонов — нередкое явление.

— Батарея легко может рвануть при зарядке телефона. Аккумулятор, в основном, делают из лития. А это крайне нестабильный материал. Он может рвануть на воздухе из-за давления газов, которые выделяет. Самая распространенная причина — производственный брак. Поэтому я не советую покупать дешевые смартфоны у непроверенных продавцов. Так будет меньше вероятность взять опасную подделку, — рассказал IT-специалист Юлиан Васильев.

По его словам, взрыв в Кургане мог действительно произойти из-за того, что в телефоне случилось короткое замыкание, когда ребенок подсоединил его к розетке.