Сотрудники колоний из Челябинска создали лучший ансамбль России

Гала-концерт и церемония награждения победителей состоялись в Омском государственном музыкальном театре.

В Омск приехали творческие коллективы из 20 территориальных органов ФСИН России. Все они являются победителями и лауреатами в различных номинациях конкурса.

В зрительном зале присутствовали действующие сотрудники УИС, а также в качестве почетных гостей ветераны уголовно-исполнительной системы, многие из которых когда-то также выступали на сцене.

— Такие фестивали, безусловно, важны, они сплачивают коллективы, дают возможность творческой реализации сотрудников. Мы продолжаем поддерживать и развивать лучшие традиции, — отмечают организаторы конкурса.

В программу гала-концерта вошли лучшие номера, представленные творческими коллективами сотрудников территориальных органов: театральные миниатюры, танцевальные композиции, исполнение песен, чтение стихов и даже цирковые номера и балет. На сцене выступали не только сотрудники уголовно-исполнительной системы, но и их дети.

Челябинцы в этом году завоевали победу в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». В их исполнении прозвучала песня «Стань таким, как я хочу», написанная на стихи Роберта Рождественского, которая глубоко тронула не только членов жюри, но и весь зрительный зал.

Коллектив вокально-инструментального ансамбля «Уральская крепость» существует с 2014 года. Он состоит из музыкально одаренных сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области. Солистка ВИА — Наталья Журавлева — служит в ЛПУ-3. Красивая и артистичная девушка от природы наделена прекрасным голосом. Сразу два музыканта — сотрудники СИЗО-1 — это барабанщик Дмитрий Байбаков и бас-гитарист Вадим Сибгатуллин. Также в коллективе играют сотрудник ИК-15 — гитарист Иван Гончаров и клавишник Дмитрий Спирев из ИК-1.

Домой победители вернулись с дипломом и ценными призами.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.