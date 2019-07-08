Блондинки против брюнеток: кто победил в Челябинске

Вечный спор: брюнетки или блондинки — кто красивее, интереснее, ярче? Думаем, правильного ответа на этот вопрос нет. А усложняет его еще и то, что есть шатенки, рыженькие… Однако, в нашем фотоконкурсе «Блондинки против брюнеток» по общему числу голосов с большим отрывом победили светловолосые девушки. К тому же они были более активными: участниц-блондинок оказалось в два раза больше, чем темненьких!

Победительница Анастасия Денисова с подарком от SAHAR&VOSK.

Пришло время назвать имена победительниц. По количеству лайков обошла всех очаровательная участница со светлыми волосами Анастасия Денисова. За нее читатели сайта chel.kp.ru проголосовали 109 раз. Второй победительницей стала темноволосая красавица Лина Ахметшина. Ее выбрал спонсор конкурса — студия доступной депиляции SAHAR&VOSK. Лину радостная новость застала в отпуске. Поэтому она не смогла участвовать в награждении. Но очень обрадовалась своей победе и обещала приехать за призом, как только вернется в Челябинск. Студия SAHAR&VOSK подарила девушкам сертификаты на своих услуги.

Победительница Анастасия Денисова

SAHAR&VOSK — это международная сеть студий доступной депиляции. В челябинской студии работают одни из самых высококлассных мастеров нашего города. Они выполняют процедуры качественно, максимально быстро и совсем не больно. Поэтому многие, решившись на депиляцию впервые, выбирают именно SAHAR&VOSK. И становятся постоянными клиентами.

Победительница Лина Ахметшина.

Кстати, в челябинской студии вас не только избавят от нежелательных волос, но и сделают маникюр, оформят брови, нарастят реснички, отбелят зубы. Также здесь работают массажист и косметолог-эстетист. С SAHAR&VOSK вы будете самой красивой на пляже и в городе!

Студия доступной депиляции SAHAR&VOSK

Адрес: Ул. Университетская набережная, 52

Тел.: 8 (908) 576-43-77

saharvosk.ru

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