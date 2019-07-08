В Челябинском ГИБДД оформляют ДТП с вечера до утра

Это письмо нам написал глубокой ночью (или — ранним утром) челябинец Дмитрий Романов прямо из пункта оформления ДТП на ул. Гончаренко, 99. Он надолго застрял там с 3 по 4 июля. В интернете прочитал наш материал об этой проблеме и скинул свой «репортаж».

— У меня не укладывается в голове, как можно столько времени держать людей приехавших оформить происшествие? Прочитал у вас в статье комментарий от ГИБДД, что само общение с инспектором занимает 10-15 минут. Так вот, я приехал сюда в 20:00. Сейчас — четыре утра, а передо мной еще сидит три человека. Только вдумайтесь — 8 часов я сижу здесь, дома — жена и трое маленьких детей! И я не знаю, во сколько отсюда уеду. А мне в 8:00 надо быть на работе. И как я буду работать, если не спал всю ночь? Как?!

Инспектор, который оформляет ДТП, уже раз десять сходил покурить. Люди сюда приехали еще днем. И по разговорам с работниками страховых компаний, которые помогают составить объяснительную, я понимаю, что здесь такое происходит каждый день.

Через некоторое время Дмитрий снова прислал нам письмо:

— Подал я документы только в восемь утра, когда заработало второе окно приема, то есть спустя 12 часов ожидания! Хочется услышать от руководство ГИБДД, почему сложилась такая ситуация, и как собираются ее менять?

В ГИБДД Челябинска посоветовали людям приходить оформлять ДТП днем — в это время нет очередей. Но все едут вечером, после работы, из-за этого образуется столпотворение. И это логично: раз окно приема работает круглосуточно, то зачем ехать в рабочее время? Может быть, стоит изменить часы работы второго окна?

Также в дорожной полиции напомнили, что если авария рядовая, без серьезного ущерба и пострадавших, то ждать экипаж на вызов необязательно. Все можно оформить по европротоколу.

— На пункты по оформлению ДТП необходимо прибывать только тем участникам происшествий, у которых есть разногласия в обстоятельствах произошедшего, они не могут самостоятельно определиться с виновностью, либо если есть пострадавшие и необходимо административное расследование.

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