Мэрия Челябинска объявила войну уличной торговле

На минувшей неделе глава администрации Челябинска объехала Тракторозаводский и Ленинский район. Градоначальница обратила внимание на обилие ларьков. Мясо и рыба, фрукты и овощи, молоко и творог продают в будках на остановках, во дворах. Павильоны стоят на газонах. У города грязный неопрятный вид.

Котова предупреждает: сначала нелегалов предупредят, потом — оштрафуют.

— Еще пять лет назад Челябинск жил в XXI веке. Сейчас вернулся в прошлый век. Городу не нужна уличная торговля. Челябинск не нуждается в многочисленных киосках, лотках с фруктами, с мясом и рыбой. У нас достаточно сетевых магазинов для людей с разным достатком, возле каждого жилого дома, — подчеркнула Наталья Котова.

ЛАРЬКИ УМЕЮТ БЕГАТЬ И ПЕРЕПРЯТЫВАТЬСЯ

Помнится, два года назад градоначальник Евгений Тефтелев объявлял войну киоскам. Однако, уличная торговля не испугалась. И вместо одного снесенного киоска появляется два или три новых.

Еще челябинские ларьки умеют мигрировать. Из центра города они «убегают» на окраины. Например, в микрорайон «Парковый». Конечные остановки там забиты ларьками.

На всех остановках вдоль улицы Братьев Кашириных, которая является частью гостевого маршрута, бойко торгуют ларечники-южане. Площади их палаток только растут. На дороге припаркованы «газели» с товаром. Рядом громоздятся ящики, коробки. Остановки превращаются в окраины азиатских городов.

Помнится, активисты ОНФ с проверками ходили. И что? Да ничего. Ларечники ведут себя уверенно, бойко. Видимо, не боятся проверки. Значит, заплатили за бизнес?

Палатка на остановке "Поселок Бабушкина" по ул. Братьев Кашириных все шире.Фото: Антон САДЧИКОВ

Борьба с несанкционированной торговлей идет медленно. Сколько киосков в городе? А до саммитов ШОС и БРИКС остался всего год. Горожане скептически предполагают, что на время международных мероприятий киоски вывезут на окраины, а после все вернется на круги своя.

СОСЧИТАЮТ И ДОЛОЖАТ

По распоряжению Натальи Котовой на центральных улицах появятся аншлаги о запрете уличной торговли. В первую очередь это касается ул. Гагарина, запруженной ларьками, перекрестка ул. Доватора и ул. Воровского.

Еще чиновники обязаны сосчитать точное число незаконных ларьков и положить данные на стол Натальи Котовой.

Напомним, в апреле из подземного перехода на площади Революции убрали торговлю булками и беляшами. Убрали после того, как увиденным был шокирован врио губернатора Алексей Текслер. Это решение властей более чем странное, ведь прочие ларьки продолжают торговать сомнительной снедью, игнорируя санитарные нормы и правила.

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