2019-07-08T15:27:49+03:00
Авто

Автосалон «АВЕРС-АВТО», официальный дилер Great Wall и Changan в Челябинске и области

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Автосалон «АВЕРС-АВТО» — дилер автомобильных марок Haval, Changan и Dongfeng в Челябинске и области, осуществляет продажу, гарантийное и сервисное обслуживание новых автомобилей и автомобилей с пробегом, продажу оригинальных запасных частей и аксессуаров, обмен старого автомобиля на новый.

В автосалоне представлены все предложенные модели, а квалифицированные консультанты расскажут о характеристиках автомобилей и помогут провести тест-драйв.

Основным принципом работы автосалона «АВЕРС-АВТО» является качественное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы готовы предложить наиболее выгодные условия покупки автомобиля, включая оформление в кредит, лизинг, любую форму оплаты услуг компании, специальные предложения и ценные призы. Так же в нашем автосалоне вы можете обменять свой автомобиль на специальных условиях по программе trade-in.

Рады приветствовать вас в автосалоне «АВЕРС-АВТО» в Челябинске ежедневно с 10:00 до 19:00.

Автосалон «АВЕРС-АВТО» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Адрес автосалона: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 96

Телефон: 8 (351) 2-111-979

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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