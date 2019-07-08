Автосервис «Инжектор»: многолетний опыт ремонта автомобилей в Челябинске
Автосервис «Инжектор» точно в срок гарантирует выполнение всех работ связанных с ремонтом и диагностикой авто любой сложности как для отечественных, так и для зарубежных легковых автомобилей и внедорожников, а также низкую стоимость на проведение всех видов работ.
На все работы распространяется гарантия качества, в том числе и запчасти, устанавливаемые при ремонте.
Сервис существует на рынке услуг уже более 15 лет.
А автосервисе «Инжектор» можно получить под ключ:
— ремонт и обслуживание автомобилей отечественного и иностранного производства;
— техническое обслуживание и ремонт автомобилей GreatWall, Changan (сертификат соответствия на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей);
— компьютерная диагностика и ремонт ДВС, ходовой части автомобиля;
— капитальный ремонт ДВС, МКПП;
— ультразвуковая чистка и диагностика топливных форсунок;
— услуги автоэлектрика;
— установка подогревателей двигателя;
— заправка и ремонт кондиционеров;
— чип-тюнинг ДВС;
— установка сигнализации, аудио/DVD аппаратуры;
— установка дополнительного оборудования автомобиля;
— ремонт электрооборудования автомобиля;
— ремонт и диагностика тормозной системы;
— экспресс-замена масла ДВС и АКПП;
— ремонт подвески, рулевого управления;
— ремонт системы охлаждения;
— замена агрегатов;
— тонирование автомобилей;
— установка ксенона;
— ремонт и вклейка автостекол;
— установка автозвука;
— сварочные работы.
Автосервис «Инжектор» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.
г. Челябинск, шоссе Металлургов, 59Б;
Тел.: (351) 7-260-601, 2-694-788
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ИСТОЧНИК KP.RU