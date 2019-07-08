2019-07-08T15:42:38+03:00
Авто

Автосервис «Инжектор»: многолетний опыт ремонта автомобилей в Челябинске

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Автосервис «Инжектор» точно в срок гарантирует выполнение всех работ связанных с ремонтом и диагностикой авто любой сложности как для отечественных, так и для зарубежных легковых автомобилей и внедорожников, а также низкую стоимость на проведение всех видов работ.

На все работы распространяется гарантия качества, в том числе и запчасти, устанавливаемые при ремонте.

Сервис существует на рынке услуг уже более 15 лет.

А автосервисе «Инжектор» можно получить под ключ:

— ремонт и обслуживание автомобилей отечественного и иностранного производства;

— техническое обслуживание и ремонт автомобилей GreatWall, Changan (сертификат соответствия на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей);

— компьютерная диагностика и ремонт ДВС, ходовой части автомобиля;

— капитальный ремонт ДВС, МКПП;

— ультразвуковая чистка и диагностика топливных форсунок;

— услуги автоэлектрика;

— установка подогревателей двигателя;

— заправка и ремонт кондиционеров;

— чип-тюнинг ДВС;

— установка сигнализации, аудио/DVD аппаратуры;

— установка дополнительного оборудования автомобиля;

— ремонт электрооборудования автомобиля;

— ремонт и диагностика тормозной системы;

— экспресс-замена масла ДВС и АКПП;

— ремонт подвески, рулевого управления;

— ремонт системы охлаждения;

— замена агрегатов;

— тонирование автомобилей;

— установка ксенона;

— ремонт и вклейка автостекол;

— установка автозвука;

— сварочные работы.

Автосервис «Инжектор» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

г. Челябинск, шоссе Металлургов, 59Б;

Тел.: (351) 7-260-601, 2-694-788

injector979.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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