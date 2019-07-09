2019-07-09T13:55:05+03:00
Дом. Семья

Челябинский ветврач лечит искалеченного вором тигренка и оставшегося без матери котенка леопарда

У знаменитого зоозащитника Карена Даллакяна появились маленькие пациенты
Инна КУМЕЙКО
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Усатые-хвостатые пациенты Карена Даллакяна. Фото: архив героя публикации.Усатые-хвостатые пациенты Карена Даллакяна. Фото: архив героя публикации.
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У челябинского ветврача Карена Даллакяна прибавилось забот. Уже неделю он нянчит крошечную самку леопарда по кличке Ева, кормит ее из бутылочки молоком, встает на писк воспитанницы по ночам. А сейчас еще тигренок добавился.

САМКА ЛЕОПАРДА ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

— Головку начала держать, ходить пытается. Видите, я как мама радуюсь успехам подопечной, — смеется ветеринарный доктор, рассказывая о состоянии маленькой самочки леопарда.

От новорожденной в передвижном зверинце в Оренбурге отказалась мать. Это не первый детеныш у пары хищников в зверинце, но почему-то на Еву обрушила родительница агрессию вместо любви. Сотрудники зверинца еле отбили кроху и кинулись за сотни километров в Челябинск, в зооприют Карена Даллакяна «Спаси меня!».

Кроха была обезвожена, долго не ела. На помощь пришли приютские козы. Питательное козье молоко сначала капали в розовый ротик из пипетки, потом на бутылочку перевели.

Детеныша леопарда спасают в Челябинске.

ТИГРИЦА ИСКУСАЛА ВОРА. ВОР - В РЕАНИМАЦИИ

Во вторник, 9 июля, привезли Даллакяну еще одного страдальца, и тоже из зверинца, который стоял в Бузулуке Оренбургской области. Там случилось ЧП.

— Рано утром в тигриный вольер попытался забраться вор. Он схватил за задние лапы тигренка и попытался вытащить его сквозь прутья клетки. В решетке он и застрял. Разъяренная тигрица искусала ворюгу — он сейчас в реанимации. Тигренок серьезно травмирован: поврежден позвоночник и задние лапы. Любое прикосновение причиняет ему боль. Готовим его к наркозу: нужно рентгеновское обследование, чтобы понять характер травмы, — рассказал Карен Даллакян корреспонденту КП-Челябинск.

Попытка кражи хищника обернулась уголовным делом.

ХИЩНЫХ ПАЦИЕНТОВ — ЦЕЛЫЙ ЗООПАРК

Кстати, за четверть века практики пациентами Карена становились семь тигров, пять леопардов, три льва и три рыси.

Ветврач стал нянькой для котенка леопарда. Фото: архив героя публикации.

Ветврач стал нянькой для котенка леопарда. Фото: архив героя публикации.

Самый знаменитый полосатый питомец — амурский тигр Жорик, спасенный от верной смерти из-за сепсиса. Жорик из замухрышки вырос в огромного тигра и живет сейчас в Хабаровском крае, в тайге.

В крымском сафари-парке «Тайган» тоже живет питомица Карена, львица Лола. Ее хотели усыпить хозяева частного зверинца из-за больших расходов на питание. Карен подлечил молодую хищницу и отправил на полуостров. Сейчас Лола - примерная мать трех львят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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