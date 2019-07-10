«Все равно ее прирежу»: в Челябинской области бывший муж убил многодетную воспитательницу детсада
Очередная история семейного насилия произошла в Троицке Челябинской области. В небольшом поселке Кумысное неподалеку от города убили 36-летнюю воспитательницу детского сада. Подозреваемый — ее бывший супруг.
— Он был пьян и убил ее на глазах у детей, зарезал, — утверждают знакомые семьи в местных группах в соцсетях.
Силовики убийство подтвердили.
— Преступление совершено 8 июля. Подозреваемый — бывший супруг убитой — задержан, — сообщили в следственном отделе СКР по Троицку.
Тимур перебивался заработками.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
ОСТАЛИСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙ
У Оксаны и Тимура остались трое детей. Две дочки — 17 и 5 лет, 10-летний сын. У старшего ребенка инвалидность. Ребята сейчас с бабушкой.
— В нашем поселке их семью все знали. Оксана Васильевна проработала восемь лет воспитателем, и в ее группе побывало много деток. Она была очень трудолюбивой. В квартире недавно сделала капитальный ремонт. А Тимур — муж — и не работал толком, заработками перебивался, — рассказала КП-Челябинск знакомая семьи.
Похороны намечены на 10 июля. Весь поселок обсуждает происшествие. Все как один говорят, что муж прослыл очень агрессивным.
У семьи остались трое детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
— В ней зла не было ни капельки. Когда у них что-то происходило в семье, Оксана всегда его покрывала, жалела его, вот и дожалелась. А его после убийства готовы были камнями закидать. Поселок на ушах стоит: приведи его сюда, ему сразу конец, такую девчонку погубил… — добавила собеседница.
«ЕГО ВСЕ БОЯТСЯ»
Местные жители рассказывают, что всегда сторонились Тимура. Но что стало причиной трагедии? Ревность?
— Да какая ревность! Оксана порядочной была и заботливой матерью. А муж, даже когда трезвый, всегда злой. Я его боялась, — рассказывает знакомая семьи Елена.
Недавно супруги подали на развод. Известно, что Тимур искал адвоката по бракоразводным процессам.
Оксану запомнили трудолюбивым и заботливым воспитателем.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Трое детей сиротками остались. А ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь... Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: «Я все равно ее прирежу». Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать, — поделилась еще одна местная жительница.
Знакомые уверяют, что Оксана неоднократно обращалась в полицию с жалобами на мужа. В МВД это подтвердили.
— Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Получается, что Тимур уже был под следствием. Но по такой статье обвиняемых зачастую не отправляют в изолятор, а оставляют под подпиской. Свои угрозы мужчина воплотил в жизнь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности истории?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU