2019-07-10T09:32:46+03:00
Происшествия

«Все равно ее прирежу»: в Челябинской области бывший муж убил многодетную воспитательницу детсада

Она жаловалась в полицию на угрозы супруга, но его не стали арестовывать
Андрей АБРАМОВ
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Недавно Оксана и Тимур отметили годовщину свадьбы.Недавно Оксана и Тимур отметили годовщину свадьбы.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Очередная история семейного насилия произошла в Троицке Челябинской области. В небольшом поселке Кумысное неподалеку от города убили 36-летнюю воспитательницу детского сада. Подозреваемый — ее бывший супруг.

— Он был пьян и убил ее на глазах у детей, зарезал, — утверждают знакомые семьи в местных группах в соцсетях.

Силовики убийство подтвердили.

— Преступление совершено 8 июля. Подозреваемый — бывший супруг убитой — задержан, — сообщили в следственном отделе СКР по Троицку.

Тимур перебивался заработками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тимур перебивался заработками.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОСТАЛИСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙ

У Оксаны и Тимура остались трое детей. Две дочки — 17 и 5 лет, 10-летний сын. У старшего ребенка инвалидность. Ребята сейчас с бабушкой.

— В нашем поселке их семью все знали. Оксана Васильевна проработала восемь лет воспитателем, и в ее группе побывало много деток. Она была очень трудолюбивой. В квартире недавно сделала капитальный ремонт. А Тимур — муж — и не работал толком, заработками перебивался, — рассказала КП-Челябинск знакомая семьи.

Похороны намечены на 10 июля. Весь поселок обсуждает происшествие. Все как один говорят, что муж прослыл очень агрессивным.

У семьи остались трое детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У семьи остались трое детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— В ней зла не было ни капельки. Когда у них что-то происходило в семье, Оксана всегда его покрывала, жалела его, вот и дожалелась. А его после убийства готовы были камнями закидать. Поселок на ушах стоит: приведи его сюда, ему сразу конец, такую девчонку погубил… — добавила собеседница.

«ЕГО ВСЕ БОЯТСЯ»

Местные жители рассказывают, что всегда сторонились Тимура. Но что стало причиной трагедии? Ревность?

— Да какая ревность! Оксана порядочной была и заботливой матерью. А муж, даже когда трезвый, всегда злой. Я его боялась, — рассказывает знакомая семьи Елена.

Недавно супруги подали на развод. Известно, что Тимур искал адвоката по бракоразводным процессам.

Оксану запомнили трудолюбивым и заботливым воспитателем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксану запомнили трудолюбивым и заботливым воспитателем.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Трое детей сиротками остались. А ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь... Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: «Я все равно ее прирежу». Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать, — поделилась еще одна местная жительница.

Знакомые уверяют, что Оксана неоднократно обращалась в полицию с жалобами на мужа. В МВД это подтвердили.

— Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получается, что Тимур уже был под следствием. Но по такой статье обвиняемых зачастую не отправляют в изолятор, а оставляют под подпиской. Свои угрозы мужчина воплотил в жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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