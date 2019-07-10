Замначальника ГИБДД Челябинской области расскажет о спорных моментах при лишении и возврате прав

Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить

Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы