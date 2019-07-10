Замначальника ГИБДД Челябинской области расскажет о спорных моментах при лишении и возврате прав
11 июля в пресс-центре «Комсомольской правды» заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Максим Куляшов расскажет автомобилистам о спорных моментах при вынесении нарушении правил дорожного движения.
При каких условиях государственный регистрационный знак признается нечитаемым?
Какие искусственные или природные материалы могут расцениваться
препятствующими идентификации государственных регистрационных знаков?
Как вернуть водительское удостоверение после истечения срока лишения?
И какое наказание грозит водителям за невыполнение обязанностей в связи с ДТП?
На эти и другие вопросы автомобилистов ответит полковник полиции Максим Куляшов.
Пресс-подход состоится в четверг, 11 июля, по адресу: г. Челябинск, ул. Красная, 4, офис 608. Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU