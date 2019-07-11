График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду 16 июля

Курчатовский и Металлургический районы Челябинска уже отмучились без горячей воды. Пятый этап опрессовок охватывает остальные районы. На этот раз воду отключат более чем в тысяче зданий. 925 из них — жилые дома. Мы узнали, где отключат горячую воду с 16 июля 2019 года.

— Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, — отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 16 ИЮЛЯ ПО 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Калининский район

Артиллерийская, 8, 10, 26, 32

Кудрявцева, 3, 4, 5, 12, 12а, 16, 16а, 20, 20а, 21, 27

Либединского, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Лобкова, 2

Пр. Победы, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154

Российская, 32, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 57б, 59, 59а, 59б

Северная, 1, 2, 3, 5, 6, 7

Турбинная, 61, 63

Громовой, 10, 12

Шадринская, 71, 73

Ленинский район

Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Батумская, 2а, 3, 4, 9, 9а, 12, 14, 15а, 16, 20, 21, 23, 25

Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37

Василевского, 70, 70а, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83

Гранитная, 23, 25, 27, 31, 33

Дербентская, 43б, 45, 45а, 46, 47, 47а

Дзержинского, 3, 4, 5а, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19а, 20, 22а

Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 29, 31, 33

Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24

Кронштадтская, 19а, 30, 32

Л.Чайкиной, 1, 3, 3а, 11а, 17

Люблинская, 32, 36, 38

Магнитогорская, 89, 91

Масленникова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19

Машиностроителей, 6, 10, 10в, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Нахимова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12

Новороссийская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 34б, 39, 41, 43, 47, 47а, 47б, 49, 49а,

53, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 79

Пер. Канатовский, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11

Пластская, 30

Суркова, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28

Туруханская, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49

Цимлянская, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а

Энергетиков, 4

Якутская, 2, 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13

Советский район

2-ой Мебельный переулок, 4

Авторемонтная, 1а

Белорецкая, 32, 32а, 34, 34а, 60, 60а, 62

Блюхера, 2, 2б, 2в, 4, 8, 8б, 10, 51, 53, 59, 63, 67

Воровского, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59а, 61б, 63, 63а, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Гайдара, 13а

Доватора, 27, 33, 42, 42а, 42б, 42в, 44а, 46

Знаменская, 3б, 12

Керченская, 6

Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10

Крупская, 19а, 23б

Малиновая, 29

Мебельная, 37, 39, 39а, 41а, 45а, 47а, 51, 56

Неймана, 1а, 3, 24, 26, 26а

Новосельская, 7, 25, 31, 31а

Омская, 54, 87, 91

Пономарева, 36, 38

Тарасова, 42, 46, 48, 50, 54

Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 10а, 12а

Рылеева, 2б, 2в, 4а, 6, 6а, 6б

Центральная, 8

Яблочкина, 2, 4, 9, 12, 13а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24а

Тракторозаводский район

1-ая Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48

1-ой Пятилетки, 10, 10а, 14а

2-ая Эльтонская, 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53

2-ой Стройгородок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

10-ый Лобинский, 1, 2, 3, 3а

Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29

Героев Танкограда, 59, 61, 61а, 61б, 63а, 65, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 118б, 120

Горького, 22, 24

Детская, 5

Зальцмана, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48

Кулибина,21, 25

Комарова, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 129, 131, 131а, 131б, 133, 133а, 133б, 135, 135а, 137, 137а

Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Котина, 7а

Марченко, 2, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а,

17б, 17в, 18, 19а, 19б, 19в, 21б, 21в, 23б, 23в, 25б

Общежитие ПЧ-11 на 2109 км

Радистов, 1, 3, 5, 7, 9

Салютная, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а/1, 23а/2, 23б, 26, 26а

С. Ковалевской, 3, 5, 6, 8, 8а

Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Танкистов, 142, 142а, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146/1, 181, 187а, 189, 189а, 191, 191а, 191б, 191в, 193, 193а,

193б, 193в

Шуменская, 4, 6, 10, 14, 18, 20, 31, 31а, 33, 47, 47а

Центральный район

3-го Интернационала, 58, 59, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 68а, 70, 71, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 111

Архитекторная, 38

Варненская, 6, 7, 9, 13, 15

Верхне-Уральская, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 20

Витебская, 1, 3, 5

Воровского, 32, 34, 34а, 36б, 38б, 38в, 40, 42, 42а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 60

Гвардейская, 2, 4, 8

К. Маркса, 52, 73, 81, 83

Коммуны, 35, 69

Красноармейская, 106, 109, 111

Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а,27Б

Лесопарковая, 9, 23

Медгородок, 6, 6а, 6б, 10

Мопра, 2, 4, 6, 9

Образцова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28

Пермская, 51, 55, 56, 57, 58, 59

Постышева, 6

пр. Ленина, 38, 40, 42, 48

Пушкина, 6а, 12, 25, 27, 27а, 30, 32 ,48, 55, 56, 56а

Российская, 61а, 61б ,63, 63а, 63б, 65, 71, 71а, 73, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 196, 196а, 198, 200

Рубежная, 15, 17

Свободы, 44, 62, 66, 93

Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 24, 26

Советская, 36, 38, 45, 47, 65, 67

Татьяничевой, 3, 4, 6, 9, 9а, 12, 12а, 14, 15, 17

Тернопольская, 12, 21, 21а, 23, 27

Труда, 3, 5, 5а, 7, 9, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

Худякова, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 25

Цвиллинга, 31

Энгельса, 44а, 44б, 44г, 46, 46(вставка), 46а, 46б, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 103

Энтузиастов, 19, 21, 21а(пристрой), 23, 25а, 25б, 27, 29а, 31, 37, 38, 38а, 39

Также дома, которые обслуживают отдельные котельные

Трашутина, 22, 24, 28, 30, 32;

Эльтонская 2-я, 40, 40а, 57, 57а, 61а; 56, 58, 60, 65, 69;

Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5

ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Мелькомбинат, 2 уч. 1, 3, 4, 8, 8а, 10, 16, 18

Поселок Сосновка

Водопроводная, 3, 5, 7

Калинина, 2б, 2в

Коммуны , 2б

Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

Шагол

Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25

Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4

Поселок АМЗ

Трактовая,19а,21,21а,22,23,23а,23б,24,24а,25,25а,27

Поселок Федоровка

Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а

Зерновая, 1, 2, 5, 8

Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а

Огневая, 6а, 6б, 26, 28

Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а

Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

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