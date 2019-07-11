График отключения горячей воды 2019 в Челябинске по всем районам: где отключат горячую воду 16 июля
Курчатовский и Металлургический районы Челябинска уже отмучились без горячей воды. Пятый этап опрессовок охватывает остальные районы. На этот раз воду отключат более чем в тысяче зданий. 925 из них — жилые дома. Мы узнали, где отключат горячую воду с 16 июля 2019 года.
— Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, — отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска.
ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 16 ИЮЛЯ ПО 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Калининский район
Артиллерийская, 8, 10, 26, 32
Кудрявцева, 3, 4, 5, 12, 12а, 16, 16а, 20, 20а, 21, 27
Либединского, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
Лобкова, 2
Пр. Победы, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
Российская, 32, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 57б, 59, 59а, 59б
Северная, 1, 2, 3, 5, 6, 7
Турбинная, 61, 63
Громовой, 10, 12
Шадринская, 71, 73
Ленинский район
Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Батумская, 2а, 3, 4, 9, 9а, 12, 14, 15а, 16, 20, 21, 23, 25
Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37
Василевского, 70, 70а, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83
Гранитная, 23, 25, 27, 31, 33
Дербентская, 43б, 45, 45а, 46, 47, 47а
Дзержинского, 3, 4, 5а, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19а, 20, 22а
Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 29, 31, 33
Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24
Кронштадтская, 19а, 30, 32
Л.Чайкиной, 1, 3, 3а, 11а, 17
Люблинская, 32, 36, 38
Магнитогорская, 89, 91
Масленникова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19
Машиностроителей, 6, 10, 10в, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Нахимова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12
Новороссийская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 34б, 39, 41, 43, 47, 47а, 47б, 49, 49а,
53, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 79
Пер. Канатовский, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11
Пластская, 30
Суркова, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28
Туруханская, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49
Цимлянская, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а
Энергетиков, 4
Якутская, 2, 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13
Советский район
2-ой Мебельный переулок, 4
Авторемонтная, 1а
Белорецкая, 32, 32а, 34, 34а, 60, 60а, 62
Блюхера, 2, 2б, 2в, 4, 8, 8б, 10, 51, 53, 59, 63, 67
Воровского, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59а, 61б, 63, 63а, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Гайдара, 13а
Доватора, 27, 33, 42, 42а, 42б, 42в, 44а, 46
Знаменская, 3б, 12
Керченская, 6
Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10
Крупская, 19а, 23б
Малиновая, 29
Мебельная, 37, 39, 39а, 41а, 45а, 47а, 51, 56
Неймана, 1а, 3, 24, 26, 26а
Новосельская, 7, 25, 31, 31а
Омская, 54, 87, 91
Пономарева, 36, 38
Тарасова, 42, 46, 48, 50, 54
Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 10а, 12а
Рылеева, 2б, 2в, 4а, 6, 6а, 6б
Центральная, 8
Яблочкина, 2, 4, 9, 12, 13а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24а
Тракторозаводский район
1-ая Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48
1-ой Пятилетки, 10, 10а, 14а
2-ая Эльтонская, 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53
2-ой Стройгородок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
10-ый Лобинский, 1, 2, 3, 3а
Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29
Героев Танкограда, 59, 61, 61а, 61б, 63а, 65, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 118б, 120
Горького, 22, 24
Детская, 5
Зальцмана, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48
Кулибина,21, 25
Комарова, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 129, 131, 131а, 131б, 133, 133а, 133б, 135, 135а, 137, 137а
Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Котина, 7а
Марченко, 2, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а,
17б, 17в, 18, 19а, 19б, 19в, 21б, 21в, 23б, 23в, 25б
Общежитие ПЧ-11 на 2109 км
Радистов, 1, 3, 5, 7, 9
Салютная, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а/1, 23а/2, 23б, 26, 26а
С. Ковалевской, 3, 5, 6, 8, 8а
Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Танкистов, 142, 142а, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146/1, 181, 187а, 189, 189а, 191, 191а, 191б, 191в, 193, 193а,
193б, 193в
Шуменская, 4, 6, 10, 14, 18, 20, 31, 31а, 33, 47, 47а
Центральный район
3-го Интернационала, 58, 59, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 68а, 70, 71, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 111
Архитекторная, 38
Варненская, 6, 7, 9, 13, 15
Верхне-Уральская, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 20
Витебская, 1, 3, 5
Воровского, 32, 34, 34а, 36б, 38б, 38в, 40, 42, 42а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 60
Гвардейская, 2, 4, 8
К. Маркса, 52, 73, 81, 83
Коммуны, 35, 69
Красноармейская, 106, 109, 111
Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а,27Б
Лесопарковая, 9, 23
Медгородок, 6, 6а, 6б, 10
Мопра, 2, 4, 6, 9
Образцова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28
Пермская, 51, 55, 56, 57, 58, 59
Постышева, 6
пр. Ленина, 38, 40, 42, 48
Пушкина, 6а, 12, 25, 27, 27а, 30, 32 ,48, 55, 56, 56а
Российская, 61а, 61б ,63, 63а, 63б, 65, 71, 71а, 73, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 196, 196а, 198, 200
Рубежная, 15, 17
Свободы, 44, 62, 66, 93
Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 24, 26
Советская, 36, 38, 45, 47, 65, 67
Татьяничевой, 3, 4, 6, 9, 9а, 12, 12а, 14, 15, 17
Тернопольская, 12, 21, 21а, 23, 27
Труда, 3, 5, 5а, 7, 9, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30
Худякова, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 25
Цвиллинга, 31
Энгельса, 44а, 44б, 44г, 46, 46(вставка), 46а, 46б, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 103
Энтузиастов, 19, 21, 21а(пристрой), 23, 25а, 25б, 27, 29а, 31, 37, 38, 38а, 39
Также дома, которые обслуживают отдельные котельные
Трашутина, 22, 24, 28, 30, 32;
Эльтонская 2-я, 40, 40а, 57, 57а, 61а; 56, 58, 60, 65, 69;
Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5
ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Мелькомбинат, 2 уч. 1, 3, 4, 8, 8а, 10, 16, 18
Поселок Сосновка
Водопроводная, 3, 5, 7
Калинина, 2б, 2в
Коммуны , 2б
Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Шагол
Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25
Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28
Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4
Поселок АМЗ
Трактовая,19а,21,21а,22,23,23а,23б,24,24а,25,25а,27
Поселок Федоровка
Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а
Зерновая, 1, 2, 5, 8
Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а
Огневая, 6а, 6б, 26, 28
Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а
Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
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