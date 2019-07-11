В Челябинске срубят и высадят деревьев на 200 миллионов

Липы на проспекте Ленина болеют и умирают не первый год. Но нынче хворь скрутила не старые еще деревья особенно сильно. Многие так и не покрылись листвой. Есть и те, кто по весне воспрял, но сейчас листья свернуты сухими желтыми трубками или покрылись оранжевой каймой. Болеют ели на улице Тернопольской: хвоя порыжела.

НУЖНЫ ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Есть мнение, что виной всему — «дорожная революция». Во время расширения проезжей части на главных улицах города часть деревьев вырубили, а уцелевшие загнали в тесные «стаканы», отдав газон вокруг них под парковки.

По мнению директора Ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер, дерево, заточенное в асфальтовую темницу, не получает достаточного количества света, воды, воздуха. Так оно и погибает.

— Я бы не был так категоричен, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — В таких случаях ситуацию спасают приствольные решетки: металлические, диаметром от 1,5 до 2 метров. При укладке решетки убирается бортик «стакана», в котором растет дерево. Решетка укладывается вровень с асфальтом. У корней есть доступ к воде, воздуху, свету. В мэрии я предлагал уложить такие решетки. Сказали, будут считать.

В СПИСКЕ — ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ

А пока объявлен аукцион на 200 млн руб. Его победителю предстоит убрать 815 кубометров аварийных и больных деревьев, высадив 2600 саженцев ростом от 1 до 4 метров — в зависимости от сорта. Липы, сосны, туи, яблони — неполный список зеленых новоселов.

Мертвые липы на Алом поле.Фото: Инна КУМЕЙКО

Плюс, победитель аукциона обязан постелить 17 га рулонного газона и еще 2 га — посевного. Высадить 8200 кустов.

Где спилят старые деревья и высадят новые:

— Ул. Труда,

— Свердловский проспект,

— ул. Красная (от ул. Труда до пр. Ленина),

— ул. Васенко,

— ул. Энгельса,

— ул. Коммуны,

— ул. Цвиллинга,

— ул. Советская,

— ул. Пушкина,

— ул. Кирова,

— ул. Володарского,

— ул. Тернопольская,

— пр. Ленина — от Свердловского пр. до ул. Героев Танкограда.

ГРЯДЕТ ЕЩЕ ОДИН АУКЦИОН

Так, стоп. Липы на проспекте Ленина погибли на остановке «Алое поле» в сторону ЮУрГУ. Этого участка в списке нет.

— Вероятно, он войдет в другой аукцион, на полмиллиона рублей. Документация по нему готовится, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.

А что с иллюминацией, провода которой опутывают сейчас ветви несчастных лип вдоль проспекта Ленина? Сомнительное по пользе соседство. Неужели и новые деревца скрутят гирляндами?

— Никогда, — отвечает Виктор Ереклинцев.- Первые годы дерево растет очень интенсивно. И путы проводов губительны. Эти гирлянды вообще убирать надо: они местами не работают. Визуальный мусор, а не украшение.