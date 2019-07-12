2019-07-12T12:07:43+03:00
Общество

День фотографа: лучшие снимки Челябинска от корреспондентов «Комсомолки»

Посмотрите виртуальную выставку в честь праздника
Валерий ЗВОНАРЕВАндрей АБРАМОВВалентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Это все также фотографии наших авторов, но для статьи мы отобрали еще более яркие кадры.Это все также фотографии наших авторов, но для статьи мы отобрали еще более яркие кадры.

12 июля отмечают День фотографа. В редакции КП-Челябинск профессионально снимать умеют три корреспондента. Показываем по десять крутых кадров от каждого.

Валерий Звонарев

Снимает 12 лет

Чемпионат по пожарному кроссфиту на площади Революции.

Чемпионат по пожарному кроссфиту на площади Революции.

Ветврач Карен Даллакян на выставке кошек.

Ветврач Карен Даллакян на выставке кошек.

Карьер в парке Гагарина.

Карьер в парке Гагарина.

Репетиция парада к 9 Мая.

Репетиция парада к 9 Мая.

СУ-24 в небе над Челябинском.

СУ-24 в небе над Челябинском.

В Челябинске подружились коза Клеопатра и кот Цезарь.

В Челябинске подружились коза Клеопатра и кот Цезарь.

Подъем Челябинского метеорита со дна озера Чебаркуль.

Подъем Челябинского метеорита со дна озера Чебаркуль.

Соревнования в Уральских горах.

Соревнования в Уральских горах.

Профессиональный поединок по боксу в Челябинске.

Профессиональный поединок по боксу в Челябинске.

Андрей Абрамов

Снимает 8 лет

В Челябинской области работает единственный в стране отряд космических спасателей.

В Челябинской области работает единственный в стране отряд космических спасателей.

Закат на реке Атлян.

Закат на реке Атлян.

Крестный ход в Челябинске.

Крестный ход в Челябинске.

Премьера балета «Ида» в челябинском театре оперы.

Премьера балета «Ида» в челябинском театре оперы.

Участники шествия в честь Дня народного единства.

Участники шествия в честь Дня народного единства.

Котокафе в Челябинске.

Котокафе в Челябинске.

Нелегальный цыганский поселок под Челябинском.

Нелегальный цыганский поселок под Челябинском.

Участник антикоррупционного митинга в сквере Колющенко.

Участник антикоррупционного митинга в сквере Колющенко.

Гость редакции КП-Челябинск.

Гость редакции КП-Челябинск.

Виды города Карабаш.

Виды города Карабаш.

Валентина Ваганова

Снимает 6 лет

Фитнес с колясками в Челябинске.

Фитнес с колясками в Челябинске.

Открытие парка для экстремалов в Челябинске.

Открытие парка для экстремалов в Челябинске.

После взрыва газового баллона в жилом доме, челябинцы эвакуируются на улицу.

После взрыва газового баллона в жилом доме, челябинцы эвакуируются на улицу.

В челябинском трамвае сыграл джазовый оркестр.

В челябинском трамвае сыграл джазовый оркестр.

Венчание в колонии для женщин-рецидивисток в Челябинске.

Венчание в колонии для женщин-рецидивисток в Челябинске.

Хаски-чемпион и его хозяйка.

Хаски-чемпион и его хозяйка.

Севастьяна Самородок гоняет на мотоцикле больше 40 лет.

Севастьяна Самородок гоняет на мотоцикле больше 40 лет.

В Челябинске появилось новое экстремальное развлечение — закапывание людей заживо.

В Челябинске появилось новое экстремальное развлечение — закапывание людей заживо.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

2018 год в Челябинске в фотографиях. Увидеть>>>

Фотохроника от КП-Челябинск 2017 года. Посмотреть>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна ГОЛИКОВА: Мы можем сохранить за 6 лет не менее 150 тысяч человеческих жизней
На III Форуме социальных инноваций регионов ведущие эксперты рассказали, какие проекты помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни россиян старшего возраста
Новости 24
Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть
В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу
Как студенту найти работу в Челябинске
Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске
Стая собак напала на мать с детьми на детской площадке в Челябинске
В Челябинской области пенсионерку убило молнией на берегу озера
На Южном Урале пенсионерка повисла вниз головой из окна пятого этажа
Алексей Текслер объяснил, почему попросил Ирину Гехт вернуться в Челябинскую область
На Южном Урале появились необычные арт-объекты — гигантские кроссовки
Глава региона обсудил с религиозными объединениями Челябинской области национальную политику
Жительница Челябинска обнаружила в детской песочнице шприцы и разбитые ампулы
В женской колонии Челябинска появилась детская площадка
Жители Челябинска потеряли серп и молот
Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске
Штрафстоянка для бродячих коров открылась в Челябинской области
Осторожно! В Челябинскую область пришла опасная жара
На Южном Урале будет некому судить людей
Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске
Налоговики вернут жителям Южного Урала больше 5 млрд рублей
Появилось видео задержания южноуральца, который пытался продать знакомую в сексуальное рабство
Олимпийский чемпион Игорь Ларионов согласился сотрудничать с магнитогорским «Металлургом»
Челябинск пообещал проложить дорогу к новым кварталам за улицей Агалакова
В Челябинске пьяный папаша грозился бросить новорожденного сына головой об асфальт
Пятый этап опрессовки стартует в Челябинске на следующей неделе