День фотографа: лучшие снимки Челябинска от корреспондентов «Комсомолки»
12 июля отмечают День фотографа. В редакции КП-Челябинск профессионально снимать умеют три корреспондента. Показываем по десять крутых кадров от каждого.
Валерий Звонарев
Снимает 12 лет
Чемпионат по пожарному кроссфиту на площади Революции.
Ветврач Карен Даллакян на выставке кошек.
Карьер в парке Гагарина.
Репетиция парада к 9 Мая.
СУ-24 в небе над Челябинском.
В Челябинске подружились коза Клеопатра и кот Цезарь.
Подъем Челябинского метеорита со дна озера Чебаркуль.
Соревнования в Уральских горах.
Профессиональный поединок по боксу в Челябинске.
Андрей Абрамов
Снимает 8 лет
В Челябинской области работает единственный в стране отряд космических спасателей.
Закат на реке Атлян.
Крестный ход в Челябинске.
Премьера балета «Ида» в челябинском театре оперы.
Участники шествия в честь Дня народного единства.
Котокафе в Челябинске.
Нелегальный цыганский поселок под Челябинском.
Участник антикоррупционного митинга в сквере Колющенко.
Гость редакции КП-Челябинск.
Виды города Карабаш.
Валентина Ваганова
Снимает 6 лет
Фитнес с колясками в Челябинске.
Открытие парка для экстремалов в Челябинске.
После взрыва газового баллона в жилом доме, челябинцы эвакуируются на улицу.
В челябинском трамвае сыграл джазовый оркестр.
Венчание в колонии для женщин-рецидивисток в Челябинске.
Хаски-чемпион и его хозяйка.
Севастьяна Самородок гоняет на мотоцикле больше 40 лет.
В Челябинске появилось новое экстремальное развлечение — закапывание людей заживо.
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