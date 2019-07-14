Самый необычный тренер в Челябинске побеждает болезнь в фитнес-центрах

— Что за тренажер, как тут приспособиться? Так, все понятно, это для спины, плечевого пояса и трицепса, — Артур пристраивается и со знанием дела начинает опускать и поднимать рычаг спортивного снаряда с весом 50 кг. Потом поочередно переходит к тренажерам для прокачки бицепса, пресса, задней и верхней поверхности бедра.

— Давай для фото на тренажерах попозируй с голым торсом? — обращаюсь к Артуру

Публика, которая «строит тело» в тренажерном комплексе за памятником Курчатову, проявляет интерес к нашей фотосессии.

— Это, что за спортсмен такой подкаченный?- ставят в ячейки тяжеленные гантели двое парней.

Артур Кинжабаев не пасует перед трудностями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Артура врожденный диагноз ДЦП, и он через спорт борется с этой болезнью. Лежа жмет 125 кило, результат становой тяги — 200, присед — 150! За такие результаты на турнире в Екатеринбурге ему присвоили звание «мастер спорта международного класса» среди спортсменов с ограниченными возможностями. Парень работал инструктором в тренажерных залах, выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу.

ДО ПЯТИ ЛЕТ НЕ УМЕЛ ХОДИТЬ

Артур родился в небольшом селе Голубинка, что в Кунашаском районе. Кроме него в семье еще два брата — двойняшка и старший. Все трое сейчас живут в Челябинске.

С рождения Артуру поставили диагноз «детский церебральный паралич» (ДЦП). До пяти лет мальчишка не мог толком ходить и даже с трудом сидел. Речь была несвязной… В этом возрасте родители на полгода увезли его в специализированный медицинский центр в Кургане. После курса реабилитации парнишка встал на ноги. А тут еще старший брат «заразил» личным примером. Он тогда серьезно занимался силовым троеборьем, ходил в «качалку». Артур рос среди спортивных снарядов. Как тут не начать заниматься самому? Сначала пробовал, баловался, присматривался. Брат заставлял делать специальные упражнения на развитие суставов, мышц, в том числе, и с небольшими утяжелениями. Брат даже соорудил ему штангу — лом, а по бокам колеса.

Уличные тренажеры - отличный способ сэкономить на спортзале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К 10 годам Артур уже мог вполне нормально ходить и внятно разговаривать. Его приняли в обычную общеобразовательную школу. От физкультуры не отлынивал. Лыжи, спортзал, стадион, бассейн.

ХОЧУ БЫТЬ КАК ВСЕ

Артур аккуратно достает из небольшой сумки-портфеля дипломы и аттестаты. Дипломы об окончании профтехучилища по специальности слесарь-ремонтник швейного оборудования, техникума легкой промышленности (специальность швея, II разряд), диплом и аттестат бакалавра очного отделения УралГУФК, свидетельство об окончании курсов Школы фитнеса и бодибилдинга, удостоверение «мастера спорта международного класса».

По специальности «мастер по ремонту швейного оборудования» Артур поработал около года. Производство размещалось в женской колонии. Потом полгода трудился на стройке разнорабочим. По рекомендации ректора вуза поступил в УралГУФК. Получил диплом. Занимался в областном реабилитационном центре для инвалидов «Импульс». Потом пригласили работать инструктором в один из челябинских фитнес-центров. Вроде дело пошло. Оклад 10 тысяч рублей в месяц, плюс «персональные» (как личный тренер). Но народу в фитнес-центре поубавилось, и Артура уволили. Сказали, временно.

В активе Артура несколько образовательных дипломов, свидетельств и удостоверение МСМК.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я с самого детства хочу быть, как все, — рассказывает Артур. — Так же ходить, разговаривать. Чтобы на меня смотрели, как на равного, как на обычного здорового человека. В университете у меня девушка была, Олеся. Здоровая, привлекательная… Хочу найти постоянную работу. Пособия хватает съем квартиры-студии, и еще немного на еду остается. Помогают наши известные силачи, например, стронгмен с мировым именем Михаил Кокляев, руководители магазинов спортивного питания. Дают бесплатно протеин, восстанавливающие средства, витамины. По мере возможности стараюсь участвовать в соревнованиях, и не только по силовому троеборью. Регулярно занимаюсь в спортзале. Могу бегать, плавать, прыгать.

МОГУ И ХОЧУ РАБОТАТЬ

— Но это про спорт. А нужно еще и зарабатывать. Я уже месяца три ищу работу. На пособие в девять тысяч сложно прожить. Не люблю звонить. Хожу ногами, — поясняет Артур. — Был на стройке, в пекарне, на заводе, в дорожно-строительном управлении. Везде заполняю анкеты. Со мной обещают связаться. Но пока нет звонков. Я могу и хочу работать. У меня есть допуск к работе — это называется медицинская карточка реабилитации. И для работодателя это выгодно — за инвалида есть налоговые вычеты. Кстати, недавно мне даже изменили группу инвалидности со второй на пониженную третью. Немного потерял в размере пособия. Если кто-то откликнется и предложит мне работу, буду очень признателен. Обещаю работать на совесть. У нас в семье и воспитание такое: не грешить, быть честным, верить в людей.

Прокачиваем плечи, спину и трицепс.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Горланов, специалист реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями:

— ДЦП не относится к группе прогрессирующих заболеваний, но требует постоянного лечения, и физкультура здесь — одна из главных профилактических рекомендаций. Через упражнения, через двигательную активность Артур научился посылать сигналы мышцам. Мышечное растягивание, расслабление, ходьба, упражнения на выносливость. Это лишь некоторые способы занятий. Как говорят, ДЦП — не приговор. Существует масса всевозможных методик, в том числе, через спорт, способствующие частичному восстановлению здоровья, приближая его к нормальной жизнедеятельности.

Руководитель Челябинского областного отделения Паралимпийского комитета России Анатолий Халабов:

— Наши двери открыты. Пусть Артур приходит к нам. Наши тренеры посмотрят его двигательную активность. Предложат ему проявить себя в том или ином виде спорта — легкая атлетика, баскетбол, следж-хоккей, тот же пауэрлифтинг. 34 года — это вполне нормальный возраст. Тем более, он в хорошей физической форме.

P.S.: Если среди наших читателей найдутся те, кто предложит работу или ту или иную поддержку Артуру Кинжабаев, мы готовы предоставить его контактный телефон. Позвоните нам в редакцию в Челябинске: (351) 265-80-66, 266-66-83.