2019-07-12T13:06:22+03:00
Общество

Чтобы похудеть, житель Челябинска пошел пешком до Москвы без рубля в кармане

В пути Артур Платонов едва не погиб от обезвоживания, успел поработать на земле и впервые почувствовал себя свободным
Лидия ПЕСКОВА
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За время пути Артур заметно помолодел, сбросив лишние килограммы. Фото: из личного архива героя публикации.За время пути Артур заметно помолодел, сбросив лишние килограммы. Фото: из личного архива героя публикации.
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В 35 лет Артур Платонов решил устроить себе перезагрузку и прошел пешком из Челябинска до Москвы — почти две тысячи километров.

По меркам многих, Артур был успешным — и в семейной жизни, и в бизнесе. Небольшой мебельный цех приносил стабильный доход, а Артур все мрачнел и мрачнел.

— По темпераменту я авантюрист, но жизнь моя была ординарной: дом-работа-дом, иногда заграница по самой тривиальной путевке, — рассказывает Артур. — К тому же я здорово набрал вес. Давление, постоянная слабость стали для меня нормой. Жена призналась, что я уже не похож на человека, с которым она познакомилась.

В конце марта Артур накинул на плечи тяжелый рюкзак и вышел из дома. С документами, но без денег. С собой Платонов взял десять пакетиков овсяной каши, пять сникерсов и литровый термос с кипяченой водой. На остальное планировал заработать в дороге.

На трассе М-7 Волга. Фото: из личного архива героя публикации.

На трассе М-7 Волга. Фото: из личного архива героя публикации.

Первым настоящим испытанием стали Уральские горы. Артуру пришлось идти по затяжным спускам и подъемам. От перепадов сердце рвалось наружу, а на спусках невыносимо болели пятки.

В Нижнем Новгороде. Фото: из личного архива героя публикации.

В Нижнем Новгороде. Фото: из личного архива героя публикации.

Под Уфой Артур чуть было не завяз в жиже весеннего поля и заработал первые деньги — вскопал огород. На трассе в Татарстане чуть было не скончался от обезвоживания организма: вода кончилась и пришлось мучиться от жуткой жажды, пока путешественник не добрался до ближайшего населенного пункта.

В Казани Артур впервые побрился, подстригся, прогулялся по центру и на несколько дней нашел работу в местном аквапарке. А в лесу под Нижним Новгородом путешественник из Челябинска встретил самый красивый в своей жизни рассвет.

Москва. ВДНХ. Фото: из личного архива героя публикации.

Москва. ВДНХ. Фото: из личного архива героя публикации.

Во Владимире Артур начал мечтать. Теперь он хочет купить мотоцикл. Видимо, путешествие отложило на нем отпечаток.

Финишировал путешественник у Москвы-Сити. А назад добирался уже автостопом. За путешествием Артура можно было следить в социальных сетях.

— Я не взвешивался, но, мне кажется, сбросил килограммов 30. Впервые за много лет я почувствовал себя свободным человеком. Многие мои страхи рассеялись, — подвел итог своим странствиям путешественник.

Сейчас Артур уже дома, в Челябинске. Итого в пути он провел три месяца. Правда, он умалчивает, как к его возвращению отнеслась жена, ведь он оставил ее в Челябинске с полугодовалым ребенком на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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