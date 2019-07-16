Планета Авто Collection: автоцентр премиального уровня в Челябинске

Главным событием 2018 года стало открытие нового дилерского центра Планета Авто Collection. Это новое пространство, которое объединило под одной крышей бренды:

Cadillac

Chevrolet

Jaguar

LandRover

Площадку автоцентра «Коллекция» официально объявили территорией безопасных сделок. Здесь можно оформить куплю-продажу авто за символическую сумму — 500 рублей. В салоне проверят юридическую составляющую, проведут диагностику авто и озвучат сумму требуемых вложений.

«Планета Авто» — это место, где вы всегда можете не только выбратьавтомобиль своей мечты, но и погрузиться в приятную атмосферу гостеприимства и доброжелательности. Вас ждет встреча с профессионалами, которые обладают многолетним опытом и смогут проконсультировать вас по любому вопросу. В любое время вы можете приехать к нам, чтобы просто выпить чашку кофе и пообщаться о новостях автомобильного рынка.

Планета Авто Челябинск.Необъятная территория Планеты Авто в небольшом видеоролике

Группа Компаний «Планета Авто» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Группа Компаний «Планета Авто» в Челябинске:

ул. Братьев Кашириных 126, тел. (351) 749-09-09;

Копейское шоссе, 82, тел.: (351) 272-07-20;

ул. Блюхера 100, тел.: (351) 272-04-02

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