2019-07-16T09:28:11+03:00
Авто

Группа Компаний «Планета Авто»: более 25 лет успеха

Для удобства автомобилистов автосалоны представлены в трех локациях Челябинска
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Более 25 лет Группа Компаний «Планета Авто» работает для того, чтобы вам было безопасно, выгодно и комфортно покупать, обменивать, продавать и обслуживать автомобили. За эти годы мы полностью изучили ваши требования и вывели сервис на совершенно новый уровень. ГК «Планета Авто» всегда стремилась соответствовать запросам своих клиентов.

Наша главная цель — лучшее обслуживание клиентов вне зависимости от автомобильных брендов. Ценности нашей компании это гораздо больше, чем просто слова. Мы стремимся быть лучшими и прикладываем к этому максимум усилий.

Покупка собственного автомобиля — это мечта многих людей. На сегодняшний день «Планета Авто» представляет в Челябинске 18 автомобильных марок — Ford, Jaguar, LandRover, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, Subaru, УАЗ, Fiat, Mitsubishi, Chery, Ravon, NivaChevrolet, Jeep, Chrysler.

Для удобства клиентов автосалоны «Планеты Авто» представлены в трех локациях города: Братьев Кашириных 126, 137,143, Копейское шоссе 82 и Блюхера 100. Также для автомобилистов работают пять шоу-румов, в которых ежедневно представлено более 500 проверенных автомобилей с пробегом. Для нас нет непрофильных марок: мы оценим по достоинству каждый автомобиль независимо от года выпуска. Опытные специалисты по продажам помогут вам подобрать проверенный автомобиль с пробегом, согласно всем вашим пожеланиям.

Группа Компаний «Планета Авто» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Группа Компаний «Планета Авто» в Челябинске:

ул. Братьев Кашириных, 137, тел.: (351) 726-80-00;

Копейское шоссе, 82, тел.: (351) 272-07-20;

ул. Братьев Кашириных 126, тел. (351) 749-09-09;

ул. Блюхера 100, тел.: (351) 272-04-02

Рlaneta-avto.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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