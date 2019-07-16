«Планета Авто Эксперт»: помощь в продаже и покупке автомобилей с пробегом
Для удобства клиентов в «Планете Авто Эксперт» существует отдел экспертов по приему автомобиля в Trade-in. Сдавая автомобиль по данной программе, можно получить сумму первоначального взноса на новый автомобиль. В «Планете Авто Эксперт» по программе Trade-in можно сдать любой автомобиль: здесь нет непрофильных марок.
Процесс приема старого автомобиля был разработан профессионалами автомобильного бизнеса и составляет 5,5 часов, включая:
— осмотр автомобиля и его диагностику,
— расчет затрат и сроков по восстановительному ремонту (если такое потребуется),
— юридическую и криминалистическую проверку,
— проверку истории автомобиля,
— согласование стоимости приема.
Уже сейчас вы можете записаться на предварительную консультацию по выкупной стоимости вашего автомобиля.
«Планета Авто Эксперт» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.
Все адреса «Планета Авто Эксперт» во всех локациях:
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126,
автоцентр «Гольфстрим» (этаж 3);
ул. Братьев Кашириных, 137;
ул. Братьев Кашириных, 143;
Копейское шоссе, 82;
ул. Блюхера, 100;
телефон: +7 (351) 749-09-49;
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU