«Планета Авто Эксперт»: помощь в продаже и покупке автомобилей с пробегом

Для удобства клиентов в «Планете Авто Эксперт» существует отдел экспертов по приему автомобиля в Trade-in. Сдавая автомобиль по данной программе, можно получить сумму первоначального взноса на новый автомобиль. В «Планете Авто Эксперт» по программе Trade-in можно сдать любой автомобиль: здесь нет непрофильных марок.

Процесс приема старого автомобиля был разработан профессионалами автомобильного бизнеса и составляет 5,5 часов, включая:

— осмотр автомобиля и его диагностику,

— расчет затрат и сроков по восстановительному ремонту (если такое потребуется),

— юридическую и криминалистическую проверку,

— проверку истории автомобиля,

— согласование стоимости приема.

Уже сейчас вы можете записаться на предварительную консультацию по выкупной стоимости вашего автомобиля.

«Планета Авто Эксперт» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Все адреса «Планета Авто Эксперт» во всех локациях:

Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126,

автоцентр «Гольфстрим» (этаж 3);

ул. Братьев Кашириных, 137;

ул. Братьев Кашириных, 143;

Копейское шоссе, 82;

ул. Блюхера, 100;

телефон: +7 (351) 749-09-49;

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