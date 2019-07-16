Лунное затмение 17 июля 2019 года в Челябинске: когда посмотреть

В ночь с 16 на 17 июля южноуральцы смогут наблюдать, пожалуй, главное астрономическое событие лета — частное лунное затмение. Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. При этом Земля частично закроет свой естественный спутник, отчего больше половины лунного диска станет темной — 66 %. Эффектное зрелище! Мы узнали, когда можно увидеть лунное затмение 17 июля 2019 года в Челябинске.

Увидеть его можно невооруженным глазом, даже не выезжая за город. Главное чтобы не помешали облака. По прогнозу Челябинского гидрометцентра , в ночь на 17 июля будет переменная облачность, дождей не ожидается. Если у вас есть бинокль или телескоп, наблюдать за затмением будет, конечно, интереснее.

КОГДА СМОТРЕТЬ ЗАТМЕНИЕ?

— Начнется затмение в 01:01 по местному времени. В 02:30 произойдет максимальное погружение Луны в тень Земли — 66%. Полностью затмение закончится в 03:59, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.

По ее словам, справа от погружающейся в тень Луны можно будет увидеть Сатурн, а далее к западу — Юпитер.

КАК ЗАТМЕНИЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ?

Некоторые считают, что во время затмения может подвести здоровье. Якобы могут обостриться хронические заболевания, появиться недомогания — нужно быть острожными. Но, по словам специалистов — бояться этого не стоит.

— Это одно из красивейших астрономических явлений. Никакой опасности для нас не представляет, — уверяет Жанна Буйло.

Так что смело ждите, когда стемнеет. Частное лунное затмение — еще и отличная возможность для фотографов, увлекающихся съемкой неба, пополнить портфолио необычным кадром. Готовьте камеры, штативы и удачных вам кадров!

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