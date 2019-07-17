ГК «Планета Авто»: государственный технически осмотр и запчасти по оптовым ценам

Более 25 лет Группа Компаний Планета Авто работает для того, чтобы вам было безопасно, выгодно и комфортно покупать, обменивать, продавать и обслуживать автомобили. На сегодняшний день, Планета Авто представляет в Челябинске 18 автомобильных марок — Ford, Jaguar, LandRover, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, Subaru, УАЗ, Fiat, Mitsubishi, Chery, Ravon, NivaChevrolet, Jeep, Chrysler.

Для удобства клиентов автосалоны Планеты Авто представлены в трех локациях города: Братьев Кашириных 126, 137,143, Копейское шоссе 82 и Блюхера 100.А также 5 шоу румов, в которых ежедневно представлено вашему выбору более 500 проверенных автомобилей с пробегом.

Автомобиль по праву можно назвать вторым домом, поэтому он тоже нуждается в заботе и своевременном обслуживании. От того, как владелец относится к своей машине, зависит не только его комфорт, но и безопасность!

Все работы должны проводиться строго профессионалами своего дела с использованием качественного оборудования, иначе нет никакой гарантии, что автомобиль снова не подведет Вас в неподходящий момент.

Наши приоритеты — честность, ответственность, профессионализм, умение слышать клиента и понимать его потребности.

Группа компаний Планета Авто одна их немногих компаний, в которой вы можете пройти государственный технический осмотр на своем автомобиле и получить диагностическую карту. В сервисных центрах Планеты авто вы можете устранить недочеты на вашем автомобиле, если такие имеются сразу же после получения рекомендаций исходя из диагностики автомобиля. Напоминаем вам, что диагностическая карта, необходима для оформления страхового полиса ОСАГО, который вы также без проблем сможете оформить в отделе оформления в салонах Планета Авто.

«Планета Авто» — известный в Челябинске магазин запчастей для иномарок и отечественных автомобилей.

Благодаря открытию интернет-магазина автовладельцы получили возможность без лишних затрат покупать всевозможные товары для ТО, детали и автоаксессуары. Удобство в том, что отпала необходимость посещать автосалон лично — в любое время можно получить индивидуальную консультацию и оформить покупку нужного товара.

Основная цель компании «Планета Авто» — помочь автолюбителям без особых затрат времени и средств купить запчасти и автоаксессуары хорошего качества. Интернет-магазин предлагает клиентам:

• удобный поиск по номеру или по VIN автомобиля;

• большой ассортимент автозапчастей на иномарки и отечественные модели;

• приемлемые цены;

• каталог деталей с авторазбора;

• скидочные и бонусные программы;

• доставку в любой регион России разными транспортными компаниями;

• гарантию качества товара выбранного производителя.

Оплатить заказ можно наличными и безналом любым удобным способом (курьеру, банковской картой, через платежные системы онлайн). Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами.

На официальном сайте магазина «Планета Авто» предоставляется возможность самостоятельно или с помощью менеджеров заказать нужный товар. Сотрудники компании всегда на связи по телефонам, e-mail и on-line чате.

«Планета Авто» уделяет особое внимание корпоративным клиентам и готова к сотрудничеству не только с крупными транспортными предприятиями , но и организациями на балансе которых один автомобиль.

Мы строим наши отношения с клиентами на основе взаимовыгодного сотрудничества и прилагаем все усилия для того, чтобы сделать бизнес наших клиентов более успешным. Мы стремимся квалифицированно оценить те требования, которые предъявляются каждой компанией к своему служебному автотранспорту, и стараемся предложить оптимальные решения. Мы строим и развиваем нашу программу сотрудничества с корпоративными клиентами в соответствии с меняющимися реалиями бизнеса. Все это возможно за счет высокого профессионализма команды единомышленников, серьезного опыта работы и привлечения всех ресурсов компании.

Основные преимущества:

• выделенный менеджер по сервису;

• программы комплексного обслуживания автопарка по льготным условиям;

• гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

• привлекательные сезонные спецпредложения;

• квалифицированный персонал;

• круглосуточная служба эвакуации автомобиля;

• возможность обслуживания автомобиля без очереди;

• индивидуализация расчетов на сервисные услуги.

Сегодня нехватка специалистов — самая серьезная проблема автобизнеса. Существуют разные стратегии поиска новых кадров — кто-то занимается переманиванием или берет «специалистов» из гаражей. «Планета Авто» выбрала другой путь — инвестиции в строительство крупного учебного центра, который находится здесь же, на территории автокомплекса. Более десяти лет учебный центр успешно работает по следующим направлениям:

— Подготовка специалистов по кузовному ремонту для всей системы JaguarLandRover в России, Казахстане и Белоруссии. Это единственный Учебный центр по профилю кузовного ремонта в перечисленных странах, и он находится в Челябинске.

— Подготовка механиков для системы JaguarLandRover Россия в Урало-Сибирском регионе страны.

— Подготовка специалистов по кузовному направлению для всей системы Форд в России

— Подготовка механиков и других технических специалистов для нужд дилерских центров Группы компаний «Планета Авто».

— Подготовка специалистов по кузовному направлению для нужд Группы компаний «Планета Авто».

— Обучение менеджеров по продажам сервисных консультантов и других специалистов по направлению технология продаж, телефонные переговоры, эффективные коммуникации с клиентом и др.

Директор Группы компаний «Планета Авто» Андрей Петрович Кольцук уделяет большое внимание обучению персонала. Именно с его легкой руки под учебный центр выделено более 700 кв.м. площадей. В каждом автосалоне «Планеты Авто» есть свой учебный класс, в котором систематически проводятся занятия со специалистами холдинга. Учебный центр имеет три учебных класса; лекционный зал; большую зону для практических занятий, место для хранения наглядных пособий.

Тренеры Учебного центра проводят тренинги как на своей базе, так и на площадках клиентов, многократно выезжали в разные регионы России для проведения тренингов.

Учебный центр «Планеты Авто» является лицензированным учебным центром и, по отзывам наших многочисленных гостей и обучающихся, имеет одно из лучших технических оснащений учебных площадок в России, что позволяет проводить на его базе различные тренинги для широкой аудитории.

Планета Авто Челябинск.Необъятная территория Планеты Авто в небольшом видеоролике

Группа Компаний «Планета Авто» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Группа Компаний «Планета Авто» в Челябинске:

Копейское шоссе, 82, тел.: (351) 272-07-20;

ул. Братьев Кашириных 126, тел. (351) 749-09-09;

ул. Блюхера 100, тел.: (351) 272-04-02

Адреса розничных магазинов запасных частей:

г. Челябинск,

ул. Салавата Юлаева, 12, тел.: (351) 749-09-08;

п. Шершни, ул. Центральная, 3Б, тел.: (351) 749-09-06;

ул. Свободы, 98; тел.: (351) 749-09-05.

г.Миасс, ул. Лихачева 26 А, тел.: (3513) 55-70-05.

Рlaneta-avto.ru

На правах рекламы