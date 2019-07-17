Петерис Скудра на первой тренировке «Трактора»: игроки «с пляжа» нам не нужны

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра на тренировке то и дело переходит с русского языка на английский. В «Тракторе» при прежних российских наставниках такого не было. Новый легионер «черно-белых», чех Лукаш Седлак подтвердил обоснованность такого лингвистического подхода.

— В команде целая пятерка иностранцев, и хорошо, что тренер сам, без переводчика все объясняет. Так лучше доходит, — заявил Седлак.

СЛОЖИТЬ В ОДИН ПАЗЛ

«Черно-белые» добавят яркости в атаке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Голкипер Василий Демченко рассказал, что отдыхал с семьей только три недели, а потом начал тренироваться, готовиться к новому сезону. Даже успел съездить на подготовительный сбор в Канаду.

Форвард Алексей Кручинин, вернувшийся в «Трактор» после сезона в питерском СКА, настроен по-философски:

— Каждый год команда меняется, перестраивается, ничего страшного. Как впечатления от нового тренера? Давайте дождемся первой плохой игры, а там увидим впечатления. Сейчас все на позитиве. Первые тренировки «вкатывающие». Это нужно, чтобы организм вспомнил реальные нагрузки. Пока тяжеловато. Все потом обливаются. Сейчас основной упор делается на работу в обороне, потом перейдем к атаке. В конце концов, все нужно будет сложить в один пазл, — рассуждает Кручинин.

Алексею Кручинину не отвертеться от вопросов журналистов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда разделена на две группы. Одна занимается в зале, вторая — на льду. Пока по одной тренировке в день. Но на сборах в Словении, куда хоккеисты отправятся 20 июля, нагрузочки будут посерьезнее.

— Каждый из игроков получал план тренировок на лето, а после отпуска все сдали серьезные тесты на физподготовку. Состояние игроков довольно приличное, — отметил Петерис Скудра.

Голкипер Василий Демченко успел отдохнуть только три недели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году тренеры не стали «насиловать» игроков длительными кроссами. Вместо этого — больше работы на велотренажерах. Петерис подчеркнул, что современный хоккей таков, что ребятам нужно поберечь колени и спины. Поэтому кроссы практически исключили из подготовительной программы. Скудра остановился и на вопросе о вакантном месте легионера, сказав, что команда ищет подходящего игрока, который поможет клубу здесь и сейчас.

Тренерский штаб «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЧТОБЫ ЗАБРОСИТЬ НАМ ШАЙБУ, СОПЕРНИКУ ПОНАДОБЯТСЯ СВЕРХУСИЛИЯ»

— Тех, кто приехал на тренировочные сборы в Челябинск, как говорят, «с пляжа», мы отправили в команды Высшей хоккейной лиги. Все остальные поедут на сбор в Словению, — расплывается в широкой белоснежной улыбке главный тренер.

— Какой хоккей будет показывать «Трактор» в новом сезоне? Чем он будет отличаться от того, что болельщики видели в прошлом сезоне?

— Мы омолодили команду. В атаке будем стараться играть ярко, интересно, непредсказуемо. Нужно больше забивать. Хоккей не стоит на месте, и мы берем все лучшее от других команд. Могу добавить, что это будет системный хоккей, в том числе, это касается и игры без шайбы. Постараемся не пропускать глупые, «детские» голы. Тактика такая: чтобы забросить шайбу в ворота «Трактора», сопернику нужно будет предпринимать сверхусилия. Постараемся ставить сложные задачки перед противниками.

Петерис Скудра поведал об изменениях в игре «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Петерис Скудра, отвечая на вопрос о том, где будет жить его семья, сказал, что и супруга и пятилетний сынишка Роберт тоже «пропишутся» в Челябинске. Напомним, с 2013 по 2018 годы Петерис, экс-голкипер сборной Латвии и клубов НХЛ, работал главным тренером в нижегородском «Торпедо».

— Все, что нажито за последние годы, перевезу в Челябинск, — уходя в раздевалку, — улыбнулся Скудра.

Чешский легионер Лукаш Седлак приехал в «Трактор» из НХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Предварительные сочетания звеньев «Трактора» (тренировочный состав)

Красные: Меньшиков-Бородкин, Карлин-Попов-Косов;

Белые: Терещенко-Виртанен, Седлак-Шаров-Томас;

Черные: Бэйлен-Калинин, Глинкин-Малыхин-Кручинин.

20 августа «Трактор» отправится на тренировочный сбор в Словению.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

9 августа в ЛА «Трактор» пройдет традиционный фестиваль-открытие сезона Traktor Open, а с 10 по 13 августа в ЛА «Трактор» — «Кубок губернатора Челябинской области» по хоккею.