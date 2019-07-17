ЗБС Авто: как без проблем выбрать автомобиль с пробегом в Челябинске

Компания «ЗБС Авто» — одна из старейших компаний Челябинска, специалисты которой помогают южноуральцам с подбором и проверкой автомобиля.

Компания «ЗБС Авто» занимается профессиональным подбором автомобилей по запросу. В базе — более трех тысяч проверенных авто, компания сотрудничает с ГИБДД и страховыми компаниями.

К услугам клиентов: кредитование, страхование, выездная диагностика и проверка, проверка нового авто перед покупкой, дополнительное оборудование (сигнализации, регистраторы и т.д), автосервис.

Самостоятельный подбор автомобиля с пробегом связан с большим количеством сомнений и переживаний:

— восемь из десяти авто имеют скрытые дефекты, признаки ремонта, либо они побывали в ДТП;

— один из десяти автомобилей имеет трудности с законом: угоны, задержания, машины-двойники, запреты на регистрацию;

— три из пяти авто требуют дополнительных вложений;

— у девяти из десяти авто значительно занижается пройденный машиной путь;

— девять из десяти покупателей боятся или не умеют торговаться.

В компании «ЗБС Авто» помогут определиться и проверят машину, а также выступят гарантом соглашения и полной правовой чистоты.

Выбирайте машину из базы проверенных автомобилей либо оставьте заявку на сайте, и специалист «ЗБС Авто» в кратчайшее время проконсультирует вас по интересующим вопросам.

Менеджеры «ЗБС Авто» помогут в покупке автомобиля в кредит: компания сотрудничает с 40 партнерскими банковскими учреждениями. Оформления автокредита происходит быстро и на максимально выгодных условиях для клиента.

Компания «ЗБС Авто» — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

ЗБС Авто

Телефоны контактного центра: (351) 22-33-592, 22-33-594, 22-33-450;

www.zbsa.ru

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