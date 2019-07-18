«Сходила в магазин на ползарплаты»: у жительницы Челябинска списали с карты 13 тысяч рублей за упаковку чая

Вечер, супермаркет. Покупатели с полными корзинами стоят в очереди. В магазине две кассы, но как это обычно бывает, работает только одна.

— За кассой сидит немолодая женщина. Она вроде бы суетится и старается обслужить быстро, но нет-нет да случится какая-то заминка. То у нее товар не пробьется, или какой-нибудь покупатель начнет собирать мелочь по карманам, — рассказала челябинка Евгения.

Доходит очередь до нее. Кассир пробивает продукты, девушка прикладывает карту и уходит. А уже дома обнаруживает, что магазин списал с нее более 13 тысяч вместо 200 рублей.

ВМЕСТО ОДНОЙ ПАЧКИ ЧАЯ «КУПИЛА» КОРОБКУ

Благо Евгения сохранила чек. В нем напротив упаковки чая стояла сумма 13 672 рубля. Кассир вместо одной пачки пробила 274!

Вот это отоварилась! Фото героя публикации

— Кассир даже не назвала сумму, молча отбила. Я на автомате расплатилась картой и побежала домой. А когда получила уведомление от банка, впала в ужас. На следующий день после работы пошла в магазин разбираться, — рассказала покупательница корреспонденту КП-Челябинск.

По ее словам, на смену уже вышли другие кассиры. Они сами удивились, как можно было так пробить товар, и как можно было за него платить. Ситуация смешная и печальная одновременно.

Администратор несколько раз пыталась сделать возврат денег. Но операция не проходила, система выдавала ошибку.

— Девушка сказала, что сделала запрос в службу поддержки. Записала мой номер и велела идти домой. А я на всякий случай взяла у нее телефон директора магазина. Сотрудник объяснила, что как только специалисты разберутся, в чем дело, мне перезвонят — до конца смены или с утра. Но вечером никто не позвонил, утром тоже. Для меня это большие деньги — половина зарплаты. Не дождавшись звонка, я сама позвонила директору магазина. Он даже не знал про эту ситуацию, но извинился и пообещал, что во всем разберется.

МИНУС ДЕНЬГИ, МИНУС НЕРВЫ

Возврат все-таки сделали. Сейчас Евгения ждет, когда ее 13 тысяч вернутся на счет:

— Мне сказали, что в течение 3-5 рабочих дней деньги придут. А если нет, нужно ехать в банк и писать заявление на возврат.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Как не оказаться в такой же ситуации

1. Найдите пару секунд, чтобы заглянуть в чек, не отходя далеко от кассы. Пересчитайте деньги, проверьте, все ли товары на месте. Если что-то не так, скажите кассиру. Чем оперативнее сообщите о проблеме, тем проще ее будет решить.В большинстве случаев, представители магазина идут на встречу и возвращают деньги.

2. Сохраняйте чеки обо всех совершенных операциях, даже если оплата не удалась.

3. Если вас обсчитали, списали лишнее, пробили не то, что нужно — обращайтесь к администратору или директору магазина. Не решили проблему? Пишите отзыв в книгу жалоб и предложений. Опишите всю ситуацию, поставьте дату, номер чека. А также позвоните на горячую линию магазина. Можно вызвать полицию, что даст вам фиксацию происшествия.

4. Если деньги все еще отказываются возвращать, звоните в Роспотребнадзор и прокуратуру: номера телефонов указаны в магазине в уголке покупателя.

А что делать, если чека нет?

— Попросите продавца восстановить кассовый чек. У любого кассового аппарата есть память. Он может распечатать копию чека. Для этого достаточно вспомнить дату и время покупки. Потом повторяйте все вышеперечисленные действия, — советует юрист Григорий Перегонцев.