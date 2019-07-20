«Раньше я вообще дурная была!»: как жизнь на острове и любовь исправили девушку из Челябинска

Всем дерзким девушкам — срочно путевку на Филиппины! Там они избавляются от вредных привычек, становятся примерными женами и мамами. По крайней мере, так случилось с Олесей из Челябинска. Она рассказала для читателей «Комсомолки» о том, как живет теперь в непростом островном государстве в Юго-Восточной Азии.

НАУЧИЛА МУЖА МАТЕРИТЬСЯ ПО-РУССКИ

— Дома в России мне почему-то не сиделось. Любила летать по миру. На Филиппины я приехала работать, — вспоминает Олеся. — Устроилась в ночной клуб хостес (общаться с гостями и следить, чтобы они не скучали — прим. автора). С мужем познакомилась в другом клубе, где работал он. Даниэль сам подошел ко мне. Это было два года назад. Мне было 23 года, ему 19. Но по уму одинаковые.

Я тогда вообще дурная, наверное, была. Цели не было в жизни. Не знала, чего хочу. Пила, курила, материлась, веселилась в клубах до утра. А с его появлением стала меняться. Бросила курить ради него, что было трудно. Он никогда об этом не просил. Но было стыдно, ведь он не курил. Сейчас я кормящая мать, и пить, конечно, нельзя. Но я еще до беременности перестала позволять себе многое из того, что было раньше.

Даниэль пришел в нужный момент, и я пошла на исправную. Благодарна ему за это.

Вот только мат никто не отменял. Я, конечно, не сапожник, но в эмоциональном состоянии не боюсь выразиться. Или когда прям вот надо вставить крепкое слово. Муж теперь знает много таких слов, благодаря мне, — смеется девушка. — Ругает иногда. Но я ему говорю, что в России это нормально. Конечно же, не в обществе, и в меру.

Олеся много путешествовала, но домом для нее стали Филиппины. Фото из личного архива героини материала.

РАЗВОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

— Характер у меня непростой. Иногда тяжело со мной. О Даниэле так не скажешь. Я даже порой стыжусь, что я такая, а он очень отзывчивый и просто хороший. А вообще мы нормально ладим, нашли контакт друг с другом. Сына же как-то родили, — улыбается Олеся. — Родные и друзья за нас переживали. У меня все говорили, что он обманет и прочее. С его стороны думали, что я уеду в Россию, оставлю его. Но я очень люблю своего мужа и даже на неделю не смогу уехать одна.

Разводы здесь запрещены. В любых случаях. Разлюбил, изменил, или еще что-то… Поэтому тут и не женятся почти. Боятся. Рожают и быстро бросают друг друга. При этом считают, что семья — это главное. Странный народ.

Свадьба Олеси и Даниэля на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

ПО ПЯТНИЦАМ НЕЛЬЗЯ… КУПАТЬ ДЕТЕЙ

И все же уральский характер не спрячешь. Олеся, хоть и изменилась на Филиппинах, но осталась собой.

— Из-за разницы менталитетов бывают у нас разногласия на ровном месте, — рассказывает девушка. — Например, эти их поверья меня прямо бесят. Нельзя мыть ребенка в пятницу. Да что за бред?! Я специально мою его каждую пятницу! Если они хотят верить во что-то, то пусть сами это и соблюдают. Нечего мне совать свои советы. Я хоть и замужем за филиппинцем, но по-прежнему остаюсь русской. Я соблюдаю их государственные законы, но не это все.

Олеся и Даниэль - веселые ребята, которые любят подурачиться. Но к семье относятся ответственно. Фото из личного архива героини материала.

СУПЕР-МЕДЛЕННЫЕ ЛЮДИ

— Не нравится на Филиппинах, что у них тут проблемы с мусором. И о-о-очень медленный народ! В супермаркетах они просто супер-медленно складывают продукты в пакеты. Иногда я злюсь и вырываю у них из рук свой пакет. Большинство людей здесь всю жизнь живут в таком режиме.

Но, не смотря на это, к филиппинцам привыкаешь. Это народ простой и добрый.

Нравится мне тут простота. Можно сесть с кофе на пол у стены в торговом центре, и никто ничего не скажет. Люди тут не докапываются друг до друга. Хотя, есть исключения, как и везде.

Еще нравится Родриго Дутерте. Молодец мужик! Это их президент. С ним хоть немного страна поднялась, как говорит муж. Многие хотят его оставить на второй срок.

ЗАРПЛАТА — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ

Когда из России прислали гречку... Фото из личного архива героини материала.

— Разница между рублем и песо небольшая. Еда, одежда стоят примерно, как в России. Поэтому легко соображать, что дешево и что дорого. Но для большинства филиппинцев дорого все. Например, пачка масла в переводе на наши деньги стоит 120 рублей, это в России еще считается нормально. Но тут это дорого для большинства. Средняя зарплата: шесть-семь тысяч. Труд здесь не ценится, это факт. И, наверное, из-за этого много ленивых. Это тоже факт, как ни прискорбно.

На улицах почти везде голодные дети с протянутыми руками. А некоторые из них ужасно наглые. Если ты говоришь, что нет денег, ребенок посылает тебя матом. И женщины, и мужчины с детьми ходят попрошайничают.

Из-за бедности много преступности. По телевизору постоянно показывают трупы. В общем, картина не самая лучше.

Но вы не думайте, что тут везде так. Поэтому я и говорю, что нужно выбрать правильное место для жизни. Снять жилье тут можно дешево. Но есть и как в Челябинске цены. Если покупать, то нормальная квартира стоит также, как в южноуральской столице.

Олеся носит павлопосадский платок даже на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

ПАВЛОПОСАДСКИЙ ПЛАТОК НА ФИЛИППИНАХ

На одной из фотографий Олеся в павлопосадском платке. Удивительно видеть его в Филиппинах, хоть и на русской девушке.

— Платок мне мама на день рождения подарила, — объясняет Олеся. — Знакомая прилетала и передала. А еще я заказала бутылку водки и матрешек. Теперь это все стоит у нас дома на полочке. Платок я ношу, хоть и редко это удается. Выхожу мало куда, да и жара тут. Люблю я наши русские платки. Цветы на них красивые…

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