2019-07-19T10:07:17+03:00
Общество

«Раньше я вообще дурная была!»: как жизнь на острове и любовь исправили девушку из Челябинска

Вышла замуж за филиппинца, родила ребенка в бедной стране и… счастлива
Ирина КАРЕЛИНА
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Олеся - девушка с характером. Фото из личного архива героини материала.Олеся - девушка с характером. Фото из личного архива героини материала.
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Всем дерзким девушкам — срочно путевку на Филиппины! Там они избавляются от вредных привычек, становятся примерными женами и мамами. По крайней мере, так случилось с Олесей из Челябинска. Она рассказала для читателей «Комсомолки» о том, как живет теперь в непростом островном государстве в Юго-Восточной Азии.

НАУЧИЛА МУЖА МАТЕРИТЬСЯ ПО-РУССКИ

— Дома в России мне почему-то не сиделось. Любила летать по миру. На Филиппины я приехала работать, — вспоминает Олеся. — Устроилась в ночной клуб хостес (общаться с гостями и следить, чтобы они не скучали — прим. автора). С мужем познакомилась в другом клубе, где работал он. Даниэль сам подошел ко мне. Это было два года назад. Мне было 23 года, ему 19. Но по уму одинаковые.

Я тогда вообще дурная, наверное, была. Цели не было в жизни. Не знала, чего хочу. Пила, курила, материлась, веселилась в клубах до утра. А с его появлением стала меняться. Бросила курить ради него, что было трудно. Он никогда об этом не просил. Но было стыдно, ведь он не курил. Сейчас я кормящая мать, и пить, конечно, нельзя. Но я еще до беременности перестала позволять себе многое из того, что было раньше.

Даниэль пришел в нужный момент, и я пошла на исправную. Благодарна ему за это.

Вот только мат никто не отменял. Я, конечно, не сапожник, но в эмоциональном состоянии не боюсь выразиться. Или когда прям вот надо вставить крепкое слово. Муж теперь знает много таких слов, благодаря мне, — смеется девушка. — Ругает иногда. Но я ему говорю, что в России это нормально. Конечно же, не в обществе, и в меру.

Олеся много путешествовала, но домом для нее стали Филиппины. Фото из личного архива героини материала.

Олеся много путешествовала, но домом для нее стали Филиппины. Фото из личного архива героини материала.

РАЗВОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

— Характер у меня непростой. Иногда тяжело со мной. О Даниэле так не скажешь. Я даже порой стыжусь, что я такая, а он очень отзывчивый и просто хороший. А вообще мы нормально ладим, нашли контакт друг с другом. Сына же как-то родили, — улыбается Олеся. — Родные и друзья за нас переживали. У меня все говорили, что он обманет и прочее. С его стороны думали, что я уеду в Россию, оставлю его. Но я очень люблю своего мужа и даже на неделю не смогу уехать одна.

Разводы здесь запрещены. В любых случаях. Разлюбил, изменил, или еще что-то… Поэтому тут и не женятся почти. Боятся. Рожают и быстро бросают друг друга. При этом считают, что семья — это главное. Странный народ.

Свадьба Олеси и Даниэля на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

Свадьба Олеси и Даниэля на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

ПО ПЯТНИЦАМ НЕЛЬЗЯ… КУПАТЬ ДЕТЕЙ

И все же уральский характер не спрячешь. Олеся, хоть и изменилась на Филиппинах, но осталась собой.

— Из-за разницы менталитетов бывают у нас разногласия на ровном месте, — рассказывает девушка. — Например, эти их поверья меня прямо бесят. Нельзя мыть ребенка в пятницу. Да что за бред?! Я специально мою его каждую пятницу! Если они хотят верить во что-то, то пусть сами это и соблюдают. Нечего мне совать свои советы. Я хоть и замужем за филиппинцем, но по-прежнему остаюсь русской. Я соблюдаю их государственные законы, но не это все.

Олеся и Даниэль - веселые ребята, которые любят подурачиться. Но к семье относятся ответственно. Фото из личного архива героини материала.

Олеся и Даниэль - веселые ребята, которые любят подурачиться. Но к семье относятся ответственно. Фото из личного архива героини материала.

СУПЕР-МЕДЛЕННЫЕ ЛЮДИ

— Не нравится на Филиппинах, что у них тут проблемы с мусором. И о-о-очень медленный народ! В супермаркетах они просто супер-медленно складывают продукты в пакеты. Иногда я злюсь и вырываю у них из рук свой пакет. Большинство людей здесь всю жизнь живут в таком режиме.

Но, не смотря на это, к филиппинцам привыкаешь. Это народ простой и добрый.

Нравится мне тут простота. Можно сесть с кофе на пол у стены в торговом центре, и никто ничего не скажет. Люди тут не докапываются друг до друга. Хотя, есть исключения, как и везде.

Еще нравится Родриго Дутерте. Молодец мужик! Это их президент. С ним хоть немного страна поднялась, как говорит муж. Многие хотят его оставить на второй срок.

ЗАРПЛАТА — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ

Когда из России прислали гречку... Фото из личного архива героини материала.

Когда из России прислали гречку... Фото из личного архива героини материала.

— Разница между рублем и песо небольшая. Еда, одежда стоят примерно, как в России. Поэтому легко соображать, что дешево и что дорого. Но для большинства филиппинцев дорого все. Например, пачка масла в переводе на наши деньги стоит 120 рублей, это в России еще считается нормально. Но тут это дорого для большинства. Средняя зарплата: шесть-семь тысяч. Труд здесь не ценится, это факт. И, наверное, из-за этого много ленивых. Это тоже факт, как ни прискорбно.

На улицах почти везде голодные дети с протянутыми руками. А некоторые из них ужасно наглые. Если ты говоришь, что нет денег, ребенок посылает тебя матом. И женщины, и мужчины с детьми ходят попрошайничают.

Из-за бедности много преступности. По телевизору постоянно показывают трупы. В общем, картина не самая лучше.

Но вы не думайте, что тут везде так. Поэтому я и говорю, что нужно выбрать правильное место для жизни. Снять жилье тут можно дешево. Но есть и как в Челябинске цены. Если покупать, то нормальная квартира стоит также, как в южноуральской столице.

Олеся носит павлопосадский платок даже на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

Олеся носит павлопосадский платок даже на Филиппинах. Фото из личного архива героини материала.

ПАВЛОПОСАДСКИЙ ПЛАТОК НА ФИЛИППИНАХ

На одной из фотографий Олеся в павлопосадском платке. Удивительно видеть его в Филиппинах, хоть и на русской девушке.

— Платок мне мама на день рождения подарила, — объясняет Олеся. — Знакомая прилетала и передала. А еще я заказала бутылку водки и матрешек. Теперь это все стоит у нас дома на полочке. Платок я ношу, хоть и редко это удается. Выхожу мало куда, да и жара тут. Люблю я наши русские платки. Цветы на них красивые…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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