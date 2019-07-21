Жизнь под прицелом телекамер: красавица из Челябинска стала звездой в Корее

Зоя Комлева — модель, репортер, блогер и телеведущая шоу с огромным рейтингом в Южной Корее. Имя челябинки — в топе популярных запросов в азиатском Интернете. Вот только зовут ее здесь Михо. Корейцы не могут выговорить букву «З».

Михо часто говорят, что она красивая. Это самый желанный комплимент в Корее. Фото из личного архива героини материала.

СЕКРЕТ КОРЕЙСКОЙ КРАСОТЫ

— Началась эта история с моего увлечения японской культурой, — рассказывает Зоя-Михо. — В студенческие годы я начала смотреть японские сериалы. Было интересно, но во мне ничего не отозвалось. Потом я посмотрела корейский сериал. Увидела, как корейцы живут, реагируют друг на друга, услышала их речь, и мне показалось, что я все понимаю даже без знания языка. Это было прямо мое! Сейчас мне говорят, что, наверное, я была в прошлой жизни кореянкой.

Язык я выучила легко и быстро. А когда приехала в Корею, мне понравилось тут… все! И сами корейцы внешне очень симпатичные для меня.

— Есть расхожая фраза: «Красивая кореянка — сделанная кореянка». Правда, что здесь каждый второй делает пластические операции?

— Действительно, в Корее — культ красоты. Чтобы устроиться на хорошую работу, здесь мало способностей. Нужна приятная внешность. Поэтому и пластики много. Я живу в дорогом районе Сеула, и здесь невозможно встретить парня и тем более девушку без единой пластической операции. Почти все сразу после школы, а то и еще раньше оперируются: делают маленькие подбородки, европейские веки, поднимают носы, увеличивают глаза... Эти операции кажутся тут абсолютно нормальными, даже обыденными и всем необходимыми. Поэтому, действительно, корейская красота — сделанная.

Михо и ее муж. Фото из личного архива героини материала.

МАЛЕНЬКАЯ СВАДЬБА НА 300 ЧЕЛОВЕК

— Когда я уезжала в Корею, все родные протестовали. Ведь я отправлялась далеко, одна и не владела никакими навыками, нужными для жизни за границей. Но, как говорится, сгорел сарай — гори и хата. Я продала квартиру в Челябинске, и отступать было некуда.

В Корее я устроилась работать моделью, что меня до сих пор забавляет. Ведь в России я никогда не ходила по подиуму, не снималась для рекламы и даже не мечтала об этом. Мой рост 175 см. А тут все стройные девушки с высоким ростом — модели.

С будущим мужем нас познакомили общие друзья. Муж говорит, что влюбился в меня с первого взгляда. Три месяца добивался свидания. А потом мы снова случайно встретились в одной компании, и он признался в своих чувствах. У него прямо слезы стояли в лазах. Это было так искренне, что я не могла не поддаться. Мужчины в Корее, по сравнению с российскими, более мягкие, внимательные, милые и трогательные. Мы стали встречаться и через три месяца поженились.

На нашей свадьбе было 300 человек — это считается немного. 80% гостей были со стороны жениха. Коллеги, школьные друзья, знакомые родителей и т.д… И сейчас, когда кто-то из них женится, муж говорит мне: «Мы обязательно должны пойти, ведь они у нас были». Так здесь заведено.

Семья мужа изначально отнеслась к иностранной невестке очень плохо. Свекровь отреагировала резко, потому что мы зарегистрировали отношения без разрешения родителей. Мы знали, что они не одобрят брак после трех месяцев свиданий, да еще и с иностранкой. А в Корее жениться без одобрения старших — большой проступок. Есть корейская поговорка про то, что небо обрушилось на землю. Так мама мужа описала свои ощущения от нашего союза. Но мы довольно быстро преодолели это непонимание, и сейчас у нас прекрасные отношения.

Михо снимает интересные репортажи в разных уголках Южной Кореи. Фото из личного архива героини материала.

ПРОСНУЛАСЬ ЗНАМЕНИТОЙ

— Популярность пришла неожиданно. Мы с мужем снялись в программе о том, как иностранцы живут в Корее. Я рассказала, что поддерживаю мужа в его творческих поисках. Он в то время не работал, искал себя. По профессии он актер. В маленькой Корее очень много людей, которые хотят стать звездами кино, и пробиться сложно. Я тогда зарабатывала немного. И эта передача как раз решила наши финансовые проблемы. Она всем очень понравилась, и меня пригласили работать репортером на самое рейтинговое шоу. И сразу же пришла популярность. Моего артистичного мужа тоже сразу заметили. Нас стали приглашать на шоу вдвоем. А потом еще и маму мужа подключили к съемкам, — рассказывает Зоя.

Так она стала звездой корейского шоу-бизнеса, а потом вместе с мужем создала свой ютуб-канал. Теперь жизнь русско-корейской пары расписана по минутам: съемки, съемки, съемки…

Михо и ее напарница из Германии дурачатся на съемках. Фото из личного архива героини материала.

— Всей семьей мы снялись в реалити-шоу «Невестка в стране чудес». В доме установили камеры. Зрители наблюдали за нашей жизнью. Эта передача в основном про взаимоотношения невестки и свекрови. В Корее это больная тема. Похоже на то, как в России ходят байки про отношения тещи и зятя.

Недавно сняли последний выпуск. Мне было интересно, так как я-то не видела проблем со свекровью. Бывает, она чему-то учит меня, приезжает к нам и прибирается, или привозит еду. Я всегда принимала это с благодарностью. А среди зрителей это вызвало всплеск эмоций: «Ну как это так?! Мама приезжает без предупреждения, да еще и прибирается. Она не имеет права так вторгаться в личную жизнь детей!» Только тогда я поняла, что, оказывается, есть такая проблема в Корее. То есть для местных эта передача очень жизненная, затрагивающая каждого. А для меня она была больше юмористическая.

«САША + ТАНЯ» ПО-КОРЕЙСКИ

— Я получаю громадное удовольствие от своей работы. Снимая репортажи, езжу по Корее, знакомлюсь с местной культурой и традициями, с интересными людьми.

Наш видео-блог — что-то вроде российского сериала «Саша + Таня», только у нас практически нет сценария. Мы показываем реальную жизнь. Люди говорят нам: «Вы таким милые и смешные!» Меня узнают на улицах каждый день, просят сфотографироваться.

Кадр из видеоблога Михо.

ЗАЧЕМ КОРЕЙЦАМ ВТОРОЙ ХОЛОДИЛЬНИК

— Зоя, ты живешь в Корее уже пять лет. Что до сих пор тут удивляет?

— Например, у корейцев есть отдельный холодильник для маринованной капусты кимчи, — улыбается девушка. — Представьте, если бы в российской квартире стоял отдельный холодильник для соленых огурцов, и он был бы в два раза больше, чем основной! Такая вот любовь у корейцев к кимчи!

Еще я так и не привыкла к огромному количеству посуды. Корейцы едят рис с различными добавками. Каждая — в отдельной тарелочке. И таких на столе может стоять 10 — 15 штук. А чем больше людей, тем больше этих тарелочек. И после застолья это просто гора посуды.

В России люди в жару едят окрошку с холодным квасом. А тут — горячую острую еду. Чтобы потеть. Говорят, что это их освежает. Хотя есть у них и охлаждающее блюдо для жаркой погоды — лапша со льдом.

Есть и сложности во взаимоотношениях, связанные с разницей менталитетов. Корейцы очень серьезно относятся к возрасту. Если человек старше тебя хотя бы на год, ты должен его уважать, слушать, принимать его точку зрения. Это сложно для меня, ведь в России это не так. Если человек старше меня всего на год — два, это не означает, что он умнее и важнее. Здесь при знакомстве спрашивают твой год рождения, и от этого строится все дальнейшее общение.

Приехав в Южную Корею, Зоя устроилась на работу моделью. Фото из личного архива героини материала.

ПЬЮТ БОЛЬШЕ РУССКИХ

Не все русские, пожив в Корее, влюбляются в нее так же как наша героиня. Я назвала Зое основные претензии эмигрантов к корейцам, чтобы узнать: миф это или правда.

• Относятся к иностранцам, как к инопланетянам: вроде и интересно, но сближаться не хотят. Поэтому трудно найти друзей.

— Это действительно так, ведь мы очень разные. Мои самые близкие друзья здесь — это русские девушки, такие же эмигрантки, как я. Но семья — это другое. Мы действительно близкие люди. А если и кажемся друг другу инопланетянами, то только иногда. Например, когда мой муж ест помидоры с сахаром, — смеется Зоя.

• Много пьют.

— Да, по статистике корейцы пьют еще больше русских. По вечерам можно часто встретить на улице пьяных. Но не нам, русским, это обсуждать. Сколько бы они не пили, у них нет проблем с социумом, они не прогуливают работу и не дерутся. Тут на каждом углу — камеры наблюдения. За драку могут оштрафовать на кругленькую сумму.

• Много извращенцев. Они ставят камеры в общественных туалетах, чтобы подглядывать за девушками.

— Не буду отрицать. Здесь действительно есть такая фишка. В туалете кафе можно даже увидеть табличку: «Проверьте кабинку на наличие камер». Но такое происходит не в том масштабе, чтобы это считать бедой Кореи. В каждой стране есть извращенцы. Лично я тут их, как и камер в туалетах, не встречала. Думаю, эта проблема тоже высосана из пальца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.