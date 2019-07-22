Фирменный магазин Liqui Moly 74: качественные смазочные материалы от надежного поставщика

Liqui Moly 74 (LM74) — фирменный магазин компании Liqui Moly в Челябинске.

Liqui Moly GmbH (Ликви Моли ДжиЭмБиЭйч) — известная, динамично развивающаяся немецкая компания по производству масел, смазок, присадок, автокосметики и автохимии.

Продукция компании представлена в более чем 120 странах мира и пользуется неизменным спросом среди миллионов автолюбителей. На российском рынке Liqui Moly GmbH представлена с 1997 года и за это время зарекомендовала себя как надежного поставщика качественных смазочных материалов.

Компания Liqui Moly основана в 1957 году в г. Ульм (Германия). На данные момент имеет производственные площади в Германии: производство автокосметики и автохимии в городе Ульм, производство масел в городе Саарлуис.

Продукция под брендом Liqui Moly относится к разряду высокотехнологичных и инновационных товаров. Благодаря собственному НИИ продукция совершенствуется и учитывает меняющиеся технологии автомобилестроения.

Ассортимент Ликви Моли включает в себя: моторные масла (фирменные — вольфрамо и молибдено содержащие, универсальные, специальные), моторные масла для грузовой и специальной техники (сельскохозяйственная, тракторы и пр.), трансмиссионные (для ручных коробок, роботизированных DSG, CVT, АКПП), масла для гидросистем, масла для редукторов и дифференциалов, компрессорные масла (для любых видов компрессоров винтовых и поршневых), индустриальные масла (для гидравлических систем, редукторные), специальные и технические жидкости (антифризы, тормозные жидкости), автохимия, автокосметика, масла для мотоциклов (2-х тактные и 4-х тактные), лодочные масла (2-х тактные и 4-х тактные), масла для садовой техники, присадки для масляной, топливной систем, очистители форсунок и многое другое.

Вся продукция сертифицируется и соответствует всем Европейским и Российским стандартам. По итогам последних семи лет продукция признана лучшим брэндом Германии.

В состав компании Liqui Moly входит также бренд Meguin (Мегуин). В 1990 году компания Liqui Moly приобретает компанию Meguin, расположенную в городе Saarlouis (Саарлуис) и имеющую свой собственный нефтеперерабатывающий завод. На данный завод переносится основное производство масел и смазок Liqui Moly.

Meguin является известным германским производителем автомобильных, промышленных масел, которые отличаются высочайшим качеством, надежностью и экологичностью. Компания Мегуин была основана более 160 лет назад и сейчас занимает одну из лидирующих позиций на рынке Германии по производству смазочных материалов и автохимии.

Номенклатура Meguin постоянно обновляется и насчитывает более 3000 наименований масел и смазок, используемых во всех отраслях промышленности и в первую очередь в индустриальном секторе промышленности. Смазочные материалы Meguin отвечают самым последним требованиям мировых классификаций и одобрены ведущими автомобильными производителями, такими как BMW, VW, Porsche, Mercedes Benz, Daimler Chrysler, MAN, Volvo, General Motors и др.

С 2014 года торговым партнером Liqui Moly Rus (Ликви Моли Рус) является наш фирменный магазин — Liqui Moly 74 (LM74), располагающий торговым магазином и складом в городе Челябинск.

Фирменный магазин Liqui Moly 74 — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

г. Челябинск, ул.Чайковского, 149;

Тел: 8 (351) 218-13-74, 8 922 632-54-13;

lm74.ru

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