2019-07-22T12:46:56+03:00
Происшествия

Убийце королевы красоты из Магнитогорска вынесли приговор

Суд отправил за решетку автослесаря, забившего молотком Ксению Мецгер
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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У Ксении Мецгер остались муж и трехлетний сын. Фото: соцсети.У Ксении Мецгер остались муж и трехлетний сын. Фото: соцсети.
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В нашумевшем деле об убийстве финалистки престижного конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер поставлена точка. 25-летний автомеханик Александр Магиленец признан виновным в жестокой расправе над девушкой. Напомним, он забил красавицу молотком, чтобы завладеть ее машиной «Шкода Октавия».

Судья зачитывал приговор более четырех часов. Все это время Магиленец отрешенно смотрел в пол.

На предыдущем заседании он отказался от последнего слова, заявив суду, что ему нечего сказать. В день оглашения приговора журналисты решили предоставить Магиленцу еще один шанс.

Александр Магиленец собирался продать машину Ксении, чтобы рассчитаться с долгами. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Александр Магиленец собирался продать машину Ксении, чтобы рассчитаться с долгами.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Александр, вы раскаиваетесь в содеянном? В зале находится отец Ксении. Неужели вам нечего ему сказать?

Но Магиленец так и не нашел в себе смелости извиниться перед родственниками жертвы.

— Без комментариев, — не поднимая глаз, ответил подсудимый.

Ксения Мецгер участвовала в престижном конкурсе красоты. Фото: соцсети.

Ксения Мецгер участвовала в престижном конкурсе красоты. Фото: соцсети.

Муж Ксении, вместе с которым она проживала в США, не прилетел на оглашение приговора. Не было в зале и мамы погибшей — Ольги Туленковой. Говорят, женщина до сих пор не может прийти в себя от горя. Весь удар взял на себя отец Ксении.

— Никаких сожалений о содеянном или извинений нам никто не приносил. Ни он, ни его родители. Искренность его раскаяния вызывает сомнение. Извинись он перед нами — ему самому, как человеку, стало бы легче. Но он этого не сделал, — говорит Юрий Туленков.

Отец Ксении Юрий Туленков говорит, что его внук ничего не знает об убийстве мамы. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Отец Ксении Юрий Туленков говорит, что его внук ничего не знает об убийстве мамы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

У убитой Ксении Мецгер остался маленький сын. По словам Юрия Туленкова, мальчик ничего не знает о трагедии. Взрослые решили не говорить ему о смерти мамы. Сейчас ребенок проживает в Магнитогорске с дедушкой и бабушкой. Мать ему заменила старшая сестра Ксении.

Суд признал Магиленца виновным по двум статьям: «Разбой» и «Убийство». Автомеханика приговорили к 21 году колонии строгого режима.

Перед родственниками убитой преступник так и не извинился. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Перед родственниками убитой преступник так и не извинился.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Напомним, Ксению Мецгер нашли мертвой в прошлом году. Участница престижного конкурса красоты пропала после поездки в автосервис. Накануне она поехала в мастерскую продать иномарку. Потенциальный покупатель —автослесарь — решил убить девушку, чтобы завладеть ее автомобилем. Во время осмотра машины он схватил молоток и несколько раз ударил девушку по голове. После чего убийца завернул тело погибшей в полиэтилен, вывез за город на ее же авто и спрятал в лесополосе. На допросе автомеханик признался, что хотел продать иномарку по частям, чтобы рассчитаться с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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