Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска
Челябинский областной суд закончил рассматривать уголовное дело автомеханика Александра Магиленец. Чтобы завладеть дорогим автомобилем, год назад мужчина убил королеву красоты из Магнитогорска Ксению Мецгер, сообщает прокуратура Челябинской области.
— Он подыскал на популярном сайте объявление о продаже автомобиля «Shoda Oktavia» стоимостью 500 тысяч рублей. И под предлогом предпродажного техосмотра пригласил хозяйку машины в свой автосервис. там он расправился с девушкой и завладел не только автомобилем, но и паспортом, а также иными важными документами потерпевшей, — рассказывают в пресс-службе.
Убийца подрабатывал автомехаником. Фото: соцсети.
Под давлением улик подсудимый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Помимо прочего, он признался, что до этого продал чужую машину, оставленную ему для ремонта. За продажу машины ему уже дали 1 год и 7 месяцев заключения в колонии общего режима. А за убийство Ксении Мецгер государственный обвинитель попросил назначить ему 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также прокурор просит удовлетворить исковые требования отца погибшей и возместить семье моральный вред в размере 3 млн. рублей.
В следующий понедельник, 22 июля, суд огласит окончательный приговор убийце.
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