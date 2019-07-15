2019-07-15T14:26:58+03:00
Общество

Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска

И в какую сумму прокурор оценил моральный ущерб
Лидия ПЕСКОВА
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Ксения Мецгер вернулась в Магнитогорск из Америки, чтобы продать машину. Фото: из личного архива девушки.Ксения Мецгер вернулась в Магнитогорск из Америки, чтобы продать машину. Фото: из личного архива девушки.
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Челябинский областной суд закончил рассматривать уголовное дело автомеханика Александра Магиленец. Чтобы завладеть дорогим автомобилем, год назад мужчина убил королеву красоты из Магнитогорска Ксению Мецгер, сообщает прокуратура Челябинской области.

— Он подыскал на популярном сайте объявление о продаже автомобиля «Shoda Oktavia» стоимостью 500 тысяч рублей. И под предлогом предпродажного техосмотра пригласил хозяйку машины в свой автосервис. там он расправился с девушкой и завладел не только автомобилем, но и паспортом, а также иными важными документами потерпевшей, — рассказывают в пресс-службе.

Убийца подрабатывал автомехаником. Фото: соцсети.

Убийца подрабатывал автомехаником. Фото: соцсети.

Под давлением улик подсудимый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Помимо прочего, он признался, что до этого продал чужую машину, оставленную ему для ремонта. За продажу машины ему уже дали 1 год и 7 месяцев заключения в колонии общего режима. А за убийство Ксении Мецгер государственный обвинитель попросил назначить ему 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также прокурор просит удовлетворить исковые требования отца погибшей и возместить семье моральный вред в размере 3 млн. рублей.

В следующий понедельник, 22 июля, суд огласит окончательный приговор убийце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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