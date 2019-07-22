Челябинские IT-спецы устроили цифровой прорыв

В Челябинске прошел региональный этап конкурса «Цифровой прорыв». Это проекта организации «Россия — страна возможностей». Ее учредили в прошлом году указом президента. Ключевые цели: создать условия для повышения социальной мобильности, обеспечить личностную и профессиональную самореализацию участников.

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«Цифровой прорыв» — конкурс в сфере IT-индустрии. На региональный этап собрались команды из Челябинской и Курганской областей.

— Рынок формулирует спрос на IT-специалистов. Государство запускает национальные проекты, для которых требуется кадровый потенциал. Цифровизация сегодня настолько тотальна, что требуется как в классических отраслях — вроде сельского хозяйства, так и в новых сферах, связанных с работой с данными, искусственным интеллектом, виртуальной реальности. Одно из важных преимуществ конкурса — отсутствие границ. Мы не ставили для участников ни возрастных ограничений, ни обязательного требования прийти с готовой командой, — рассказал руководитель конкурса Олег Мансуров.

Глава региона Алексей Текслер принял участие в открытии этого этапа конкурса. Он призвал участников совместными усилиями развивать существующий потенциал в области IT-индустрии. Текслер подчеркнул перспективность выбранного участниками направления, а также пожелал конкурсантам создать цифровые продукты, которые не останутся прожектами, а воплотятся в жизнь.

ПОМОЧЬ ЖЭКАМ И ГОСУСЛУГАМ

Участникам предстояло состязание в формате хакатона. В нем соревнуются команды из дизайнеров, аналитиков и программистов. У конкурсантов есть 36 часов, чтобы решить поставленную задачу. Например, эффективно организовать работу управляющей компании. Команды успевают не только представить решение на бумаге, но и написать, например, приложение для смартфонов.

— У нас была задача составить интерфейс по прогнозированию оказания госуслуг. Вы заходите на портал, и наше решение предлагает те услуги, которые полезны именно вам. Например, семейному человеку, у которого есть дети дошкольного возраста, предложат услугу по записи «детсад». На существующем сайте госуслуг такой опции нет, — рассказал участник проекта Георгий Цаплин.

Команда Георгия заняла первое место по своему направлению. Челябинец работает руководителем группы разработки программного обеспечения — в мире IT он уже состоявшийся профи.

— Было интересно посмотреть, в каком состоянии у нас эта отрасль. По своему опыту знаю — есть проблемы с подбором кадров. На хакатон пришли совсем молодые студенты и опытные разработчики. Хорошо показали себя команды из закрытых городов Челябинской области.

Когда региональные этапы завершатся, пройдет финал. Победителями конкурса станут до 100 разработчиков, в зависимости от количества человек в команде. Участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также грант на развитие своего проекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Мне бы очень хотелось, чтобы эти продукты были не просто прототипами, а чтобы они реально были внедрены в жизнь, в том числе в Челябинской области. Это, наверное, будет самое важное достижение сегодняшнего события. Наша область традиционно развита в IT-сфере — у нас более восьми тысяч студентов обучается IT-специальностям, более двух тысяч IT-компаний работает в регионе. Это неплохие цифры, но есть куда идти. Скажу откровенно: я веду переговоры с некоторыми нашими крупными компаниями-интеграторами о том, чтобы они здесь открывали филиалы, рабочие места. Потенциал у нас есть, мы сможем вместе создать на территории Южного Урала целую группу успешных компаний, которые смогут выйти не только на российский рынок, но и активно участвовать в международном IT-рынке.