В Челябинске покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда»

Если вы до сих пор не посмотрели культовый спектакль «Иисус Христос — суперзвезда», нужно обязательно это сделать. Легендарная рок-опера изображает последнюю неделю жизни Иисуса, сильно сосредоточившись на его отношениях с Иудой Искариотом.

Рок-оперу написали в 1970 году американцы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Уже через год после этого ее поставили на Бродвее. С тех пор, ни один театральный сезон не обходится без этого произведения искусства. Рок-опера пользуется популярностью во всем мире.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» стала настоящим хитом в 70—80е годы. Это новое прочтение Евангелие, такое непохожее, провокационное, но при том интересное. Благодаря известным хитам «Superstar» и «I Don't Know How to Love Him», является чрезвычайно мощным мюзиклом, который сохраняет большое количество поклонников по всему миру.

В России восхождение этого произведения к пику популярности началось в 90-е. Именно тогда, в начале эпохи перемен, рок-оперу перевели на русский язык. В нашей стране она стала настоящим открытием и откровением для театральной публики.

Увидеть постановку можно в Челябинске 14 ноября в конгресс-холле Центра Международной торговли.

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd. Продолжительность спектакля 1 час 50 минут.

Приобрести билеты можно в Городских зрелищных кассах или на сайте.

Рок-опера «Иисус-Христос — суперзвезда»

г.Челябинск, 14 ноября 2019 года

Конгресс-холл Центра Международной торговли (г. Челябинск, пр. Ленина, 35)

Начало в 19.00.

Возрастное ограничение 6+.