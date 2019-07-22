В Челябинске уже в четвертый раз прошел Фестиваль семейной рыбалки — 2019

Воскресное утро. Хмурые тучи и моросящий дождь. Но причуды уральской погоды не останавливают настоящих рыболовов. Стрелка часов только подкралась к 8 утра, а на берегу озера Смолино на территории отеля Smolinopark уже собрались рыбаки всех возрастов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Напомним, этот праздник стал яркой традицией «Комсомолки». В нынешнем году его устраивают в пяти регионах России: Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Москве и, конечно же, в Челябинске.

— Фестиваль семейной рыбалки в Челябинске объявляется открытым! — торжественно объявляет ведущий утреннего шоу «Поздарядка» на радио «Комсомольская правда» в Челябинске Александр Белов. — В этом году в Челябинске фестиваль проходит уже в четвертый раз.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Символом фестиваля стала огромная ледяная рыба, которую вырезали мастера компании «Хрустальный лед». Сфотографироваться с завораживающей фигурой, похожей на хрустальную, норовил каждый участник.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

И хоть в Фестивале семейной рыбалки с радио «Комсомольская правда» принимают участие непрофессиональные игроки, организовано все более чем серьезно. Улов нужно добыть за строго определенное время, нельзя пользоваться запрещенными снастями, а за порядком и соблюдением правил следил главный рыбак Южного Урала — президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области — Николай Федерягин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фестиваль рыбалки — праздник семейный, поэтому уже с утра на площадке было много детей. Кто-то поддерживал своих пап, кто-то ловил самую большую рыбу самостоятельно, а самые активные успели принять участие в конкурсах и мастер-классах. Зарядиться энергией гостям помогли инструкторы фитнес-клуба Sokol Fit. Утренняя зарядка, урок зумбы и танцевальный мастер-класс — такая физическая нагрузка помогает настоящим ценителям рыбалки оставаться в форме. Самым подвижным достались специальные призы от Sokol Fit.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Утолить жажду взрослые и маленькие гости могли квасом живого брожения «Парк культуры» от Национальной водной компании «Ниагара», а также соками и нектарами «Красавчик».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

А для автолюбителей партнер фестиваля — автоцентр «АВЕРС-АВТО» подготовил тетс-драйв внедорожника и кроссоверов: Derways Hower H3, Haval H6, Haval H2, Changan CS75, Dongfeng AX7.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

После тест-драйва гости смогли получить развернутую консультацию по покупке понравившейся машины и узнать о выгодных акциях, которые действуют в «АВЕРС-АВТО». Приятными сюрпризами для гостей стали автомобильная викторина и конкурс на лучшее фото в соцсетях — счастливчики получили памятные подарки от автосалона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Щедрую лотерею устроил Росбанк: самым удачливым достались вместительные и экологичные сумки. С такими — хоть в магазин, хоть на рыбалку!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Веселый зубик от стоматологии «Вэладент Junior» дарил присутствующим свой зажигательный танец и наборы для поддержания стоматологического здоровья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» вручил самым активным гостям Фестиваля семейной рыбалки самые необходимые для настоящих рыболовов подарки.

— Разнообразные поплавки, леска, спиннинги, кормушки, крючки — всего этого в «Галамарте» в избытке, и, как всегда, по очень приятным ценам.

Победители соревнований получили подарки от «Azor Fishing» — у этой торговой марки постоянно обновляется товарная линейка, а в этом сезоне ожидаются и новинки: эксперты будут их тестировать в разных условиях и в самых разнообразных уголках России. Привлекательные как по цене, так и по содержанию товары для рыбалки от компании «Azor Fishing», которые можно приобрести в ближайшем «Галамарте». Удочки, воблеры и другие товары от «Azor Fishing» протестированы специалистами и доставят истинное удовольствие во время ловли, — говорят в «Галамарте». — Так что следите за новостями и, конечно, всем удачной охоты на зубастых хищников вместе c «Azor Fishing»!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

А специалисты компании «Буарон», известного французского производителя лекарственных средств, не только одарили присутствующих полезными презентами, но и проконсультировали по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Компания «Макфа» также не оставила гостей без практичных подарков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Ровно в 13.00 на берегу озера раздался звук хлопушки. Это значит, что пора сматывать удочки и взвешивать улов. Кто же поймал рыбу своей мечты?

Победители Фестиваля семейной рыбалки — 2019 в Челябинске:

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Победителем в номинации «Самая тяжелая рыба» стал Алик Султанов. Вес его карася составил 143 грамма. Он получил главный приз — спиннинг SHIMANO от партнера — автосалона «Аверс-Авто».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Иван Асеев выловил рыбу с таким же весом, но длиной в 20,5 сантиметров. Ему вручили приз в номинации «Самая длинная рыба».

— Обладателем приза в номинации «Самая маленькая рыбка» стал Константин Головнин.

— Приз в номинации «Самый большой улов» достался Леониду Савчуку. Его добыча вытянула на 974 грамма.

— Второй год подряд обладательницей титула «Самый большой женский улов» стала Елена Курдина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— А самым юным участником Фестиваля семейной рыбалки-2019 стал Леша Будник. Дождь не испугал малыша: юный рыбак стойко перенес капризы природы и добыл свой улов весом в 85 грамм.

— Сыну 4 года, он сам ловил рыбу. Мы уже были в качестве зрителей на Фестивале семейной рыбалки в прошлом году, ну а в этом решили поучаствовать в роли рыбаков, — говорит папа мальчика Роман Будник.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Всем рыбакам, не занявшим призовые места в номинациях, достались почетные дипломы участников. В конце концов, Фестиваль семейной рыбалки — это лишь повод собраться с близкими людьми и провести выходной день весело и с пользой!

Еще больше фотографий с Фестиваля семейной рыбалке в Челябинске — в нашей фотогалерее.