2019-07-24T10:33:47+03:00
Общество

В «Почте России» объяснили историю с открыткой, которая шла в Магнитогорск из Вьетнама шесть лет

Ребенок отправил ее сам себе в 2013 году с курорта. А получил, когда уже вырос
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Степан отправил открытку, когда ему было девять лет (справа). А пришла она, когда ему стукнуло уже 15. Фото: Денис Середкин.Степан отправил открытку, когда ему было девять лет (справа). А пришла она, когда ему стукнуло уже 15. Фото: Денис Середкин.
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Почтовую открытку, наделавшую много шума, опубликовал в интернете житель Магнитогорска Денис Середкин. Он утверждает, что его сын сам себе ее и отправил. Правда, было это еще шесть лет назад. А открытка пришла только на днях!

— В 2013-м встречали Новый год во Вьетнаме. По традиции отправили себе открытку. И вот на дворе июль 2019-го, открытка только что пришла, — пишет автор поста.

КОГДА ОТКРЫТКА ПРИШЛА, ОТПРАВИТЕЛЬ УЖЕ ВЫРОС

По его словам, в их семье есть давняя традиция: в какой бы стране они не отдыхали, всегда отправляют в Магнитогорск открытку. Так было и шесть лет назад. Однако, вернувшись на Родину, девятилетний сын Степан так и не дождался весточки из азиатской страны. Когда открытка пришла, Степа уже вырос.

— Открытку нам оставили у двери. Мы уже и забыли, что когда-то ее отправляли, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Денис Середкин.

Пост магнитогорца вызвал шквал насмешек в адрес Почты России.

— Почта России — еще не все потеряно! Лучше поздно, чем никогда, — подшучивают люди в соцсетях.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОЧТОВИКИ

В «Почте России» тоже прочитали про открытку из Вьетнама и обратили внимание, что на ней нет входящего почтового штемпеля. Почтовики провели свое собственное расследование.

В УФПС утверждают, что открытка официально не передвигалась по нашей стране. Фото: «Почта России»

В УФПС утверждают, что открытка официально не передвигалась по нашей стране. Фото: «Почта России»

— Мы нашли получателя открытки и уточнили информацию о поступившей карточке из Вьетнама. Клиент подтвердил, что на открытке отсутствует входящий почтовый штемпель, подтверждающий факт пересылки «Почтой России». Это говорит о том, что открытка не двигалась по территории нашей страны, — говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС по Челябинской области Анна Первушина.

То есть, не исключено, что открытка все это время находилась за границей. Но каким образом нашла адресата, на почте не знают.

— Обслуживание участка, где проживает Денис, осуществляет постоянный почтальон. Но на этот адрес открытку из Вьетнама он не доставлял, — отметили в компании.

Денис Середкин не исключает и такой вариант, что открытку доставили давно. Но по ошибке она могла попасть к соседям. А те недавно перебирали бумаги, заметили чужую открытку и подложили адресату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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