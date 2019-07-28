2019-07-28T17:53:12+03:00
Общество

«Восемь лет никому в долг не даю»: соцсети обсуждают историю с коллектором, который не смог вернуть свои деньги

Алексей Втулкин из Челябинской области одолжил подруге $5000, но взамен не дождался ни копейки
Сергей УФИМЦЕВ
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Специалист по взысканию не смог вернуть сумму, которую сам же и одолжил.Специалист по взысканию не смог вернуть сумму, которую сам же и одолжил.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор коллекторского агентства из Челябинской области не смог вернуть крупную сумму, которую сам одолжил своей подруге. Ему пришлось обращаться в полицию, потому что сам он уже не в силах выбить эти деньги. Эту историю бурно обсуждают в соцсетях. Народ смеется над ситуацией: все, как в поговорке «сапожник без сапог».

По данным СМИ, история приключилась с главой коллекторского агентства Алексеем Втулкиным. Он занимается взысканием долгов. Четыре года назад его знакомая попросила у него в долг $5000. Видимо, ей понадобилась такая крупная сумма на развитие бизнеса. Втулкин дал денег.

Но вот прошло четыре года, и знакомая не вернула ему ни копейки. Теперь ее проверяют силовики на мошенничество.

В соцсетях посмеиваются над историей:

— Это карма, дядя.

— В этой новости все прекрасно!

— Нашла коса на камень...

Нам удалось разыскать того самого коллектора. Правда, Алексей Втулкин уверяет, что услышал об этой истории от корреспондента КП-Челябинск.

— Это все неправда. Никаких пяти тысяч долларов я знакомой не давал. Я уже лет восемь никому деньги в долг не даю. Моя компания занимается взысканием долгов в системе электронных платежей. Не исключаю, что вся эта история — вброс от моих конкурентов. Кто-то захотел очернить мое имя, — заявил корреспонденту КП-Челябинск Алексей Втулкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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