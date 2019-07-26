2019-07-26T11:13:12+03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали, один погиб: кран протаранил три маршрутки в Челябинске

На съезде с моста у машины отказали тормоза [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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Кран протаранил три маршрутки в Ленинском районе Челябинска.Кран протаранил три маршрутки в Ленинском районе Челябинска.Фото: СОЦСЕТИ
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26 июля в Челябинске автокран протаранил три маршрутки. Все произошло в Ленинском районе в районе остановки «Улица Барбюса». По словам очевидцев, у крана отказали тормоза.

— Автокран съезжал с моста, не сбавляя скорости. Он шел в среднем ряду, а в какой-то момент дернулся в крайний и полетел на остановку. Снес три маршрутных пазика — 92-й, 318-й и 66-й. Два из них он протащил за собой еще с десяток метров. Жуткое зрелище, — рассказал КП-Челябинск очевидец аварии.

Сильнее всего досталось маршрутке №66. Фото: СОЦСЕТИ

Сильнее всего досталось маршрутке №66.Фото: СОЦСЕТИ

В мэрии взяли ситуации на контроль. На место отправили несколько бригад скорой помощи. Очевидцы сообщают, что насчитали на месте минимум шесть машин медиков. Помощь оказывается восьми пострадавшим. Это пассажиры пазиков и люди с остановки. Одна из пострадавших обратилась к медикам, испытав сильнейший стресс от увиденного.

Пострадали семь человек. Фото: СОЦСЕТИ

Пострадали семь человек.Фото: СОЦСЕТИ

Один человек погиб — кран зацепил мужчину, стоявшего у края остановки. По словам очевидцев, ему буквально перемололо ноги.

— Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Погиб один пешеход, который ждал транспорт на остановке. Фото: СОЦСЕТИ

Погиб один пешеход, который ждал транспорт на остановке.Фото: СОЦСЕТИ

Рядом с местом аварии начала скапливаться пробка. Автомобилисты притормаживают напротив ДТП, не столько ради необходимости, сколько из любопытства.

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Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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