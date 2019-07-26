2019-07-26T08:29:02+03:00
Происшествия

Кран протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске

Погиб один человек
Андрей АБРАМОВ
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Кран протаранил маршрутку. Фото: «Регион-74»Кран протаранил маршрутку. Фото: «Регион-74»
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Утром 26 июля в Ленинском районе Челябинска произошла жуткая авария. Мобильный строительный кран протаранил ПАЗ, который перевозил пассажиров. Номер маршрутки — 66.

Авария случилась на улице Дзержинского около съезда с моста в районе остановки Барбюса. Очевидцы сообщили КП-Челябинск, что кран въехал в ПАЗ на высокой скорости.

— Кажется, у него отказали тормоза. Махина снесла пешехода, который стоял близко к краю тротуара. Человек погиб на месте. К месту аварии съехались шесть машин скорой помощи, — поделился челябинец Алексей.

— Кран спускался с моста и у него отказали тормоза, — пишет в соцсетях другой свидетель Александр Гавриков. — Он ехал в среднем ряду, перестроился в левый и полетел на остановку. Там стояли три пазика, два из них он аж оттащил до следующего светофора.

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Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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