Руководители челябинского завода «Трубодеталь» стали участниками международного марафона чистоты

Волонтеры завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) стали участниками международного экологического флешмоба #Trashtag Challenge. Инициатива была реализована в рамках конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство», который Объединенная металлургическая компания проводит пятый год подряд.

Trashtag Challenge (Trashtag с английского — мусорная метка, Challenge — вызов) — это марафон в социальных сетях, в рамках которого неравнодушные к окружающей среде люди проводят уборку на загрязненных территориях, а затем выкладывают на своих страницах фотографии до и после уборки. Тем самым они бросают вызов остальным — не оставаться равнодушными, прямо сейчас очистить планету от мусора. Акция — это современный способ привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды.

На уборку от мусора аллеи по улице Челябинской в поселке Новосинеглазовском, где расположен завод «Трубодеталь», вышли руководители предприятия во главе с управляющим директором Евгением Барановым. В акции также участвовали председатель Совета молодых металлургов Надежда Иванова, председатель ветеранской организации завода Мария Валькова и начальник отдела по работе с территорией поселка Новосинеглазовского Дмитрий Жильцов. За час они собрали 50 мешков мусора.

Организатор акции, начальник отдела по связям с общественностью завода «Трубодеталь» Ирина Скобелева, обратилась к жителям поселка и заводчанам: «Лето в самом разгаре и, к сожалению, свалки мусора тоже. Присоединяемся к международному марафону чистоты Trashtag Challenge. Выкладывайте фото «до» и «после» уборки с хэштегами #TrashtagChallenge и #TDT и набирайте «лайки». Те, чьи фото наберут большее количество «лайков», получат ценные призы от завода «Трубодеталь». Акция продлится до конца сентября. Давайте заботиться о нашей планете! Вместе мы сделаем ее лучше и чище!».

Вызов предприятия приняли сотрудники московского офиса ОМК: в минувшую субботу, 27 июля, они навели порядок в доме-музее Бориса Пастернака в писательском поселке Переделкино. А волонтеры «Трубодетали» в августе продолжат марафон чистоты на территории национального парка «Таганай» в Челябинской области. Ранее члены Совета молодых металлургов завода проводили экологические акции в национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль», в Ильменском минералогическом заповеднике и историко-культурном заповеднике «Аркаим».

«Это так просто — начать относиться к своему городу, поселку, улице, на которой ты живешь, соседнему лесу или парку, куда ты ходишь гулять с семьей, как к собственному дому. Надо просто помнить, что одна брошенная тобой на улице бумажка обрастает тоннами мусора. Этой акцией мы хотим показать пример детям и подросткам, что каждый из нас может стать творцом чистоты», — сказала директор по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам завода «Трубодеталь» Елена Сеничкина.

Справочно

Американец Стивен Рейнхольд в 2015 году путешествовал, и во время поездки по шоссе из окна его автомобиля вылетел чек. Позже Стивен признавался, что он не остановился, чтобы его поднять, но не смог себе это простить. Он поклялся за оставшееся время той поездки собрать 100 других бумажек. Это переросло в проект #Trashtag, направленный на поддержание дикой природы в чистоте. Правда, вирусным он стал лишь спустя четыре года. В марте 2019 года в Facebook появился пост: «Вот новый челлендж для всех вас, скучающих подростков. Сфотографируйте территорию, которой бы не повредило немного уборки, а затем сфотографируйте то, как вы что-то с этим сделали, и опубликуйте».

***

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод основан в 1949 году в поселке Новосинеглазово. В этом году «Трубодеталь» отмечает 70-летний юбилей.

Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей, и блочно-модульного оборудования для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

***

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК — пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

Новости компаний.