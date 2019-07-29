2019-07-29T14:32:44+03:00
Общество

Хипстеры прогнали десантников из центра Челябинска

А организаторам шествия грозят арестами за несанкционированные митинги в День ВДВ
Андрей АБРАМОВ
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День ВДВ 2019 в Челябинске оказался под угрозой срыва.День ВДВ 2019 в Челябинске оказался под угрозой срыва.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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День ВДВ в Челябинске в 2019 году под угрозой срыва. Кто бы мог подумать, что бравых вояк сможет одолеть бюрократическая машина и... скейтеры. Ветераны из челябинского «Союза десантников» пожаловались корреспонденту КП-Челябинск, что нормально провести праздник в центре города им не дают.

КАК СКЕЙТЕРЫ ПОМЕШАЛИ ДЕСАНТУРЕ

— На площади Революции, где мы собираемся утром в День ВДВ, установили скейт-парк. Это сделали специально, чтобы нас выдавить — я уверен. Мол, там хипстеры на скейтах тусуются, не мешайте им. Несколько лет уже нас прессуют, — говорит председатель правления «Союза десантников» Виктор Ашмарин.

Массовые гуляния на День ВДВ в Челябинске проводят больше 40 лет. Но организовали праздник только в 2001 году. Начиналось все с 80 участников.

— А в последние годы собирались две тысячи человек! Раньше эта толпа не знала, что делать, а мы ее организовали. Хотя бы часов до трех дня организованно держали десантников. Но в последние года власти как взбесились: уходите с площади и все! — сетует Ашмарин.

«НАШ ПРАЗДНИК ВЫДАЮТ ЗА НЕЗАКОННЫЙ МИТИНГ»

По словам десантника, давление идет со стороны ведомств, которые отвечают за взаимодействие с силовиками. Десантникам якобы предлагали собраться за ледовой ареной «Трактор», куда в последнее время сгоняют все оппозиционные митинги.

— Но там же ни туалетов, ни инфраструктуры! Как две тысячи взрослых человек будут по кустам бегать? Меня уже пять лет грозятся арестовать за несанкционированный митинг из-за встреч на площади Революции. Это было на полном серьезе. Мероприятия мы проводили ответственно, в полном контакте со всеми органами власти, но официального уведомления о проведении мероприятия за 30 дней, как это положено, не подавали.

Нас пугают, что памятник Ленину на нас упадет, хотя сами открыли там парк. Праздник все равно пройдет. Мы соберемся на площади Революции и в парк Гагарина пойдем. У нас с ними давняя договоренность о том, что мы устроим концерт на сцене. Но официально мы с себя полномочия сложили, отвечать за порядок никто не будет.

В управлении администрации, которое курирует работу с общественными организациями, не ответили на звонок КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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