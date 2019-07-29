Уровень настойчивости зашкаливает: в магнитогорской поликлинике объяснили, почему пациенты вынуждены звонить 400 раз, чтобы записаться на прием
Скрины экрана телефона жительницы Магнитогорска наделали много шума в соцсетях. Горожанка позвонила в регистратуру детской поликлиники... 461 раз! На снимке видно, что по одному и тому же номеру было сделано 420 звонков и чуть ранее еще 41. Но записать ребенка на прием к врачу так и не получилось.
Валерия Вакушина пыталась попасть к ортопеду.
— Запись идет только по пятницам с 8:30 утра. Я начала дозваниваться в 8:20 с двух телефонов. Только через час смогла дозвониться, но в трубке услышала: «Запись окончена, звоните в следующую пятницу», — возмущается молодая мама.
Уровень настойчивости Валерии зашкаливает: более 400 звонков за час! Помог автодозвон.
Более 400 раз позвонила жительница Магнитогорска в поликлинику, чтобы записаться на прием. Фото: Валерия Вакушина.
В ГОРОДЕ ТОЛЬКО ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ ОРТОПЕД
Корреспондент КП-Челябинск решила набрать недоступный номер, на который звонила Валерия Вакушина. Ответят или нет? На том конце сразу подняли трубку.
— По пятницам, когда идет запись к врачу, до нас действительно сложно дозвониться. Звонков очень много. Люди звонят со всего города и близлежащих районов. У нас работает единственный в Магнитогорске бесплатный детский ортопед. Все хотят к нему попасть. Трубку мы всегда берем. За нашей работой следят камеры видеонаблюдения. Запись к доктору ведется на ближайшую неделю. Если кто-то не попал, то надо снова звонить в следующую пятницу, — объяснили корреспонденту КП-Челябинск в амбулаторно-хирургическом отделении детской больницы №3 Магнитогорска.
Самые распространенные детские заболевания, которые лечит хирург-ортопед — это дисплазия тазобедренных суставов (врожденный вывих бедра) и мышечная кривошея. Такие проблемы у детишек считаются поводом для срочного обращения к специалисту. И как же быть родителям, если они неделями не могут записать ребенка к нужному врачу? Остается только один выход — звонить в частные клиники.
В ЧАСТНЫХ МЕДЦЕНТРАХ ОЧЕРЕДЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Оказалось, дела с ортопедами в частных магнитогорских клиниках обстоят еще хуже.
— Моего ребенка к ортопеду направил участковый врач. Чтобы сэкономить время, мы решили обратиться в частный медицинский центр. Но там сказали, что все уже расписано на три месяца вперед. Пришлось идти в обычную городскую больницу, где очередь к ортопеду 2-3 недели, — рассказала жительница Магнитогорска Наталья Кошелева.
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Не хватает не только ортопедов
В местном горздраве по этому поводу уже давно бьют тревогу.
— У нас в городе не только ортопедов, а половины детских врачей не хватает. Причем, мы готовы принять специалистов. Для них созданы все условия, выделены квартиры, но к нам никто не едет. Стараемся улучшить ситуацию своими силами, временно привлекаем специалистов из частных центров, — говорят в территориальном отделе ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» по Магнитогорску.
ИСТОЧНИК KP.RU