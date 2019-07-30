2019-07-30T06:50:42+03:00
Общество

Погода на август 2019 в Челябинске: прощаемся с летом и ждем первые заморозки

Какой будет погода на август 2019 в Челябинске и чем нас удивит этот месяц
Лидия ПЕСКОВА
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В августе еще будет полно теплых дней для прогулок. Фото: Андрей ЗАМАХИН.В августе еще будет полно теплых дней для прогулок. Фото: Андрей ЗАМАХИН.
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Погода на август 2019 в Челябинске не сулит сюрпризов. Даже если природа и порадует нас жарой, к концу месяца лето непременно закончится. Синоптики даже готовы назвать конкретный день.

— Это произойдет, когда средняя температура за сутки упадет ниже +15 градусов, — рассказали КП-Челябинск в Челябинском гидрометцентре. — В северо-западных районах области такой переход температуры происходит во второй декаде августа. А в центральных и южных районах, в том числе и в Челябинске, наблюдается в конце месяца.

А до этого в городе может случится всякое. Однажды в августе воздух в Челябинске прогрелся, будто на юге, до +36 градусов. А как-то выдался год, когда столбик термометра опустился на нулевую отметку. Поэтому во второй и третьей декадах августа, замечают синоптики, есть вероятность заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

В ближайшие дни погода в городе существенно не изменится. Да и весь месяц, если судить по статистике прошлых лет, будет довольно однообразным: примерно +14 градусов ночью и до +20 днем. Во второй декаде город и область может накрыть волна тепла. Если повезет, то солнечных дней будет больше, чем в обычные годы. Синоптики из Москвы предполагают, что этот август будет немного теплее нормы. Однако начало месяца все же дождливое, с грозами и с сильными порывами ветра.

Кстати, синоптики подсчитали, что в самом Челябинске грозы гремят за месяц около пяти дней. Столько же раз над городом зависают туманы. Разочек может посыпаться град. Зато в течение почти всего августа на всей территории области в августе светит солнце.

ПОРА ЖЕЛАНИЙ

Конечно, все, что мы вам рассказали, лишь самое общее описание погоды на август 2019 в Челябинске. Более или менее точный прогноз синоптики составляют всего на три дня. Только стоит ли зацикливаться на погоде?

Если хочется позитива, то лучше обратите внимание на такую особенность августа, как яркие звездопады.

В этом году астрономы обещают нам сильный метеорный поток Персеиды. Каждый час с неба будут падать по 110 звезд!

Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Загадывайте желания, в том числе про погоду.

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто верит в примеры

* Если август без дождя, то осень будет сухой и теплой.

* Если в августе на деревьях, особенно на березе, много желтых листьев, то осень будет ранняя.

* Если август теплый и сырой, жди хорошего урожая грибов.

* Если в августе на траве появится иней, то зима придет рано и будет морозной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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