2019-08-02T15:12:37+03:00
Общество

«Я художник, я так вижу»: любуемся Челябинском на картинах живописцев

Посмотрев эти работы, вы вновь влюбитесь в южноуральскую столицу
Андрей АБРАМОВ
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КП-Челябинск представляет подборку картин о Челябинске. Автор картины: Александр БОЛОТОВКП-Челябинск представляет подборку картин о Челябинске. Автор картины: Александр БОЛОТОВ

Приятно рассматривать красивые кадры Челябинска, но арсенал творческих приемов без использования «фотошопа» у фотографа ограничен. А вот художники видят этот мир по-другому.

КП-Челябинск приглашает полюбоваться пейзажами южноуральской столицы.

Николай Третьяков

Большинство произведений выполнены в технике офорта, черно-белой и цветной гравюры на дереве, картоне, линолеуме.

Дмитрий Фехнер

Один из организаторов Союза художников в Челябинске. Работал в оригинальной графике и печатной технике цветной линогравюры. Осн. жанры: пейзаж, портрет. Среди главных произведений — серия цветных линогравюр “Южный Урал” (1947-49). Ее и показываем.

Игнатий Вандышев

Его именем названа улочка на три многоэтажки в районе Больницы скорой помощи. Один из старейших живописцев Южного Урала. Автор свыше тысячи работ.

Юрий Данилов

Член Союза архитекторов, а по первому образованию — электрик. Автор проектов застройки нескольких микрорайонов. А еще замечательный художник.

Александр Болотов

Родился в 1981 году в Донецке. В 2014 году стал создателем герба новой Донецкой Народной Республики. В 2018-ом провел персональную выставку в Челябинске с пейзажами-видами города Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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