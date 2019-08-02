"Любовь - не в объятьях и поцелуях. Любовь - это прожить вместе 63 года"

Удивительную историю любви рассказали порталу «Отрытые НКО» сотрудники общественной организации «Солнечный день».

«В одном из наших подшефных геронтологических центров Челябинской области проживает семейная пара. Трудно не обратить внимание на то, как они с любовью держатся за руки», — рассказывает Нина Карналь, сотрудник Челябинской региональной общественной организации «Солнечный день».

Александр Николаевич родился в далёком 1926 году в городе Фрунзе Киргизской ССР. Учёбу в школе пришлось отложить — началась Великая Отечественная Война. Александру тогда было всего 14 лет. Сначала Александр Николаевич трудился в артели, выпуская продукцию для Фронта, а в 1944 году уже его самого призвали служить в Артиллерийский полк Советской Армии. Из армии Александр Николаевич вернулся на родину, и сначала наверстал знания в вечерней школе, а затем закончил Киргизский Государственный Университет.

Как-то раз приехал к нему в родной Фрунзе его брат с коллегами, среди которых была молодая девушка, от которой Александр Николаевич не смог отвести глаз. Эта и была его избранница — Анна Ильинична.

Анна Ильинична родилась в 1933 недалеко от Барнаула. После школы девушка пошла работать в больницу, где по воле судьбы главным врачом оказался брат Александра Николаевича. Он и пригласил Анну поехать в отпуск в Киргизию, где она повстречала свою судьбу. Две недели отдыха навсегда перевернули жизнь Анны и Александра, связав их судьбы.

После отпуска Анна уехала к себе на родину, а Александр стал писать возлюбленной письма. За полгода он отправил ей столько писем, что и представить трудно. В одном из них он сделал ей предложение, на которое она не смогла ответить отказом.

В феврале 1957 года Александр Николаевич приехал к Анне Ильиничне, и они сыграли скромную свадьбу, где были только самые дорогие люди, а на невесте — простое крепдешиновое платье.

После свадьбы молодожены решили строить свой собственный дом. На его постройку ушло много труда и десять лет семейной жизни. В 1964 году пара удочерила девочку. А через несколько лет Александра Николаевича перевели по работе в Алжир. Анна Ильинична ни минуты не сомневалась и последовала за мужем. Так семья переехала в далекую и неизвестную страну, где они жили и работали долгие годы.

Было еще много бед, невзгод, радостей и счастья. Сейчас в семье уже 3 внука и 4 правнука!

«Когда их спрашиваешь, сохранили ли они любовь, они в один голос говорят: «Безусловно! Нам никого не надо кроме друг друга! Но эта любовь не юношеская, она проявляется во взаимоуважении, нежности и внимании друг к другу», — говорит Нина Карналь.

По мнению Анны Ильиничны, любовь не заключается в объятиях и поцелуях, любовь — это прожить вместе 63 года, построить дом, воспитать ребёнка, заботиться друг о друге.

Александр Николаевич говорит о любви: «Не требует, не ищет своего, не завидует, а радуется за ближнего!»

Чтобы сохранить такие долгие отношения в верности, пара советует молодым: «Общие дела и интересы очень сплачивают семью. Семья должна быть вместе и в горе, и в радости. Обязательно нужно быть честными друг с другом, уважать друг друга и поддерживать. Семья — это ежедневная работа внутри себя на поддержание счастливых взаимоотношений. Тогда и жизнь вместе будет счастливой!»