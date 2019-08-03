На Дне железнодорожника челябинцы собрали миллион рублей на лечение четырехлетней девочки

Традиционный благотворительный забег «Достигая цели!» собрал более тысячи участников. Спортивно-музыкальный семейный фестиваль проводится в столице Южного Урала уже в третий раз, и всегда главной целью является помощь детишкам, которые страдают онкологическими заболеваниями.

ОТЕЦ СТАНЕТ ДОНОРОМ

— Железнодорожники уже третий год подряд проводят такие мероприятия, благотворительные забеги в помощь нашим южноуральским детишкам, которые страдают онкологическими заболеваниями и которым нужна помощь, подчас срочная помощь, — рассказала перед торжественным открытием председатель совета Челябинского регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Евгения Майорова. — В этом году все собранные деньги мы направим на дорогостоящие лекарства для четырехлетней Валерии Забродской из Магнитогорска.

Ей поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Недавно у девочки произошел уже второй рецидив, и сейчас она с бабушкой готовится к операции в Екатеринбурге. Стоимость лекарства — один миллион 300 тыс. руб. Мы очень надеемся, что это лекарство ей поможет выйти в ремиссию.

Валерия Забродская с папой, сейчас она готовится к операции. Фото: фонд «Искорка».

Задача — провести трансплантацию костного мозга. Донором стволовых клеток выступит ее отец. Кстати, в семье Леры пополнение, и мама сейчас дома с грудничком. Она не может быть вместе с дочкой в больнице. А папа занят на работе — он сейчас единственный кормилец в семье. Поэтому в клинику с Лерой поехала бабушка…

Отмечу, что сама операция — бесплатная, но лекарство, которое необходимо для реабилитации стоит довольно дорого. Часть средств за счет стартовых взносов участников будет собрана на этом благотворительном забеге. Остальное выделили спонсоры. Если нужны будут дополнительные средства, то «Искорка» снова готова обратиться за помощью.

ЧТОБЫ ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА

Евгения Майорова напомнила, что в прошлом году собранные средства — один миллион 100 тыс. руб. — были направлены на лечение 11 детишек. В позапрошлом году благотворительная помощь пошла на лечение онкозаболевания Димы Боброва. Сейчас идет период реабилитации, он на поддерживающей терапии. Уже довольно крепкий парень, у него есть девушка.

«Искорка» вот уже на протяжении трех десятков лет помогает детишкам и их родителям. По сути, это движение, которое объединяет такие семьи. И железнодорожники в этом благом деле здорово помогают, тем более в свой профессиональный праздник, который отмечается в первое воскресенье августа. Люди пришли целыми семьями. И это не только железнодорожники. Здесь представители многих челябинских предприятий.

Фото: фонд «Искорка».

Горожане заплатили благотворительные стартовые взносы — от 200 до 500 рублей в зависимости от длины дистанции. За это получили стартовые наборы с фирменной футболкой, пробегут с пользой для здоровья, выберут себе по интересам интерактивные или интеллектуальные площадки, заглянут на детские аттракционы, сыграют в подвижные игры, получат призы и подарки (на стадионе открыли более двух десятков различных игровых, развлекательных площадок, — прим. автора.). Это прекрасная инициатива железнодорожников, всех челябинцев, — добавляет Евгения Майорова.

ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ

Нависшие тучи и зарядивший с утра моросящий дождик не испугали участников. Тем более, что организаторы позаботились выдать каждому желающему дождевик. Непогода не испортила праздничного настроения. На спортивно-музыкальный семейный фестиваль пришли более полутора тысяч зрителей, любителей спорта, активного образа жизни. Благотворительная сумма, которую выручили на празднике, — один миллион 37 тысяч рублей!

— Южно-Уральская железная дорога является социально-ответственным работодателем и одним из самых крупных налогоплательщиков Челябинской области. Важно, что сегодняшний фестиваль — это крупное спортивное, массовое событие, и это традиция для южноуральских железнодорожников. Все мы сможем поддержать маленькую девочку Леру, которая нуждается в такой помощи. Желаю ей выздоровления. А в профессиональный праздник всем железнодорожникам, всем ветеранам отрасли хочется пожелать всего самого наилучшего — профессионального роста, успехов, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. С Днем железнодорожника! — поздравил глава региона Алексей Текслер.

— Помочь другому может только добрый человек, и вы это доказываете, — обратился к участникам и зрителям начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов. — Движение вперед для нас железнодорожников — это не просто слова, это наша жизнь. Есть даже такая формула: железнодорожник — это разум плюс дисциплина, и все помножено на ответственность. Спасибо за вашу работу, за нелегкий труд. С праздником, с 85-летием Южно-Уральской железной дороги!

Чемпионка Европы Евгения Зинурова на финише со своими воспитанниками.Фото: Алексей МИКУШИН

КАЖДОМУ — ФИРМЕННАЯ МЕДАЛЬ

Детишки стайками развлекались в игровых зонах. Их сверстники, кто решился выйти на старт, разминались перед забегом. Остальные под крышей трибуны тоже готовились преодолеть дистанцию и болели за участников детских забегов.

Кстати, каждому ребенку на финише 400-метровой дистанции презентовали стильную фирменную медаль «Достигая цели!». Позже на старт вышли взрослые. Первый забег — пять километров, второй — 1520 метров. Участникам — заряд бодрости и прекрасного настроения, победителям и призерам — наградные медали.

— Мы пришли на фестиваль всей семьей. Старшая дочка пробежала 400 метров, младшая дочка и папа пока в числе болельщиков. Я сама впервые побегу полтора километра. У нас пришел почти весь коллектив во главе с руководителями, — рассказала специалист дирекции железнодорожных вокзалов Ирина Кузнецова.

Чемпионка Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова пришла на стадион со своими юными воспитанниками из спортшколы «Металлург-Спорт». Лучшие результаты на финише показали Артем Речкалов и Вика Андреева. Они выиграли массовый забег на 400 метров.

— Мальчишки и девчонки с начала недели ждали, спрашивали, когда пойдут на этот забег, готовились к старту. На финише все они просто светились от счастья, — улыбается Евгения Зинурова.

КСТАТИ

* Размер стартового взноса на забеги «Достигая цели» от 200 (детские забеги — от 9 до 13 лет) до 500 рублей (взрослые). Участникам необходимо было зарегистрироваться на сайте russiarunning.com, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Также можно было указать сумму платежа больше минимального взноса.

* Традиционно все средства, собранные от стартовых взносов участников, перечисляются благотворительному движению помощи онкобольным детям «Искорка».

* В этом году на старт всех забегов вышли более тысячи участников.

* Каждый участник забегов, кто оплатил стартовый взнос, получал пакет с фирменной футболкой и номер со встроенным электронным чипом. Считывающая станция на финише сразу фиксировала время участники. Смс с информацией о результате и занятом месте сразу приходила на телефон участника.

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