«Поливаем грядки с телефона»: восьмиклассник из Челябинска собрал из деталей с AliExpress «умный дом» для родителей

Ученик челябинского лицея № 77 Александр Шишков разработал свой «умный дом». Такие системы стоят дорого, и школьник решил попросту сэкономить деньги родителей.

На днях Саша привез серебряную медаль из китайского города Макао, где завершился национальный конкурс технологий и инноваций «China Adolescents Science & Technology Innovation Contest».

Путь к этой победе начался с обычной проектной работы по информатике. Пока другие ребята писали пухлые рефераты, Саша отважился провести исследовательскую работу. А ее тему подсказала жизнь.

СИСТЕМА НЕ ДАСТ ДОМУ ПРОМЕРЗНУТЬ

У семьи Шишковых есть дача в садовом товариществе. К дому подведены электричество, газ, охранная сигнализация, на самом участке организована система полива. Только жизнь семьи это не упрощает. Зимой Шишковым приходится раз в неделю ездить в сад и проверять, не погас ли огонь в газовых конвекторах, которые отапливают дом. А когда разряжается батарея и срабатывает сигнализация, мчатся за город в страхе, не проник ли в дом посторонний. Летом, дабы полить газон, тоже нужно приехать на место, накачать воду в бак и включить систему полива...

Школьник сам написал компьютерную программу и собрал систему. Фото: из семейного архива.

Чтобы облегчить участь родителей, юноша разработал для них «умный дом».

— Системы автоматического полива или оповещения о задымлении в доме существуют давно. Правда, их предлагают разные фирмы, объединить все в единое целое трудно. А комплексные системы «умный дом» стоят дорого и зачастую не соответствуют нужному набору функций, — рассказал Александр Шишков журналисту КП-Челябинск. — Из деталей, купленных на AliExpress, я собрал макет системы для нашей дачи. Написал компьютерную программу, которая передает данные о состоянии дома и управляет им комплексно с телефона.

Макет системы собран из деталей, купленных на AliExpress. Фото: из семейного архива.

«Умный дом» Александра позволяет, к примеру, дистанционно контролировать влажность и температуру на даче. Это необходимо, чтобы дом «не разморозился» зимой. Система школьника контролирует утечку бытового и угарного газа. И, в зависимости от уровня влажности почвы, включает и выключает насос, который подает воду в систему капельного полива. А еще сообщает о проникновении посторонних.

САШЕ НЕКОГДА ЕЗДИТЬ НА ДАЧУ

В следующем году родители Александра хотят смонтировать «умный дом» на самой даче. Детали тоже купят в интернет-магазинах. Надеялись успеть в этом, однако Саша почти все лето проводит на научных форумах. До Китая, к примеру, целеустремленный подросток презентовал своей проект на научной школе «Академия юных» в Гаграх. А сейчас он будет проходить обучение в центре «Сириус» для талантливой молодежи в Сочи.