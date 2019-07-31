Грибы в Челябинской области 2019: где собирать и есть ли съедобные

Наш эксперт, краевед, картограф и путешественник Леонид Волков с рюкзаком, лукошком и палаткой обошел весь Южный Урал. Читателям КП-Челябинск он раскрыл самые урожайные грибные места области. И рассказал, где собирать грибы в Челябинской области в 2019 году.

ЗА ОДИН ВЫХОД — ДВА ВЕДРА

— У нас — смешанный лес, долины, горы, болота. В таких территориях и грибницы просто шикарные. Собирание грибов — это настоящая охота. Сначала ищем трофей, затем определяем, нужен ли этот «зверь» нам, потом срезаем его ножом, и если срез чистенький и упругий, берем его корзинку.

В грибной сезон я без пары ведер никогда домой не возвращаюсь. Такой поход — это отличный отдых, и возможность запастись соленьями, замороженными и сушеными грибочками.

КАКИЕ ГРИБЫ НАС ЖДУТ

Этим летом на Южном Урале дождей достаточно. Пошли сыроежки, маслята, подберезовики, подосиновики, белые. В конце августа и до конца октября к этим красавцам добавятся опята и грузди.

Собирать грибы - одно удовольствие!Фото: Евгения ГУСЕВА

КУДА ИДТИ ПО ГРИБЫ:

В Челябинске

Шершневский и Каштакский бор, в районе озера Кременкуль. На юго-востоке неподалеку от Копейска в сторону Кургана есть прекрасные грибные места в низинах около заболоченных участков.

В деревнях

В районе поселков Шахматово, Биргильда, Тактыбай традиционно хорошие грибницы. Здесь нужно чаще заглядывать в ельники. Там невысокая трава и грибов должно быть много. Грибы не любят высокотравия.

Возле городов

В Миассе идем в Ильменский заповедник. Места там не сильно хоженые, и грибы должны быть. В той стороне можно пойти в район озер Большой и Малый Еланчик и поселка Северные Печи.

В Златоусте можно собирать грибы, отойдя 200 метров от городских построек. Там лесные массивы примыкают прямо к городу. Гурманы предпочитают гулять с лукошком по Национальному парку Таганай.

В Симе славные места на границе с Башкирией.

На север в сторону Кыштыма и Каслей есть достойные грибницы. Можно просто отойти в сторону от любой трассы. Старайтесь искать места со смешанным лесом.

Грибочков на зиму припасем.Фото: Олег ЗОЛОТО

На юге Челябинской области

Поживиться грибочками традиционно можно под Троицком, в Нагайбакском, Варненском и Карталинском районах. Там хорошие смешанные леса. Останавливайтесь прямо около автомагистрали и вперед.

В Верхнеуральске в районе Карагайского бора тоже бывает много грибов.

НА ЗАМЕТКУ

Грибница окутывает всю планету

— Грибница — это сложнейший живой организм. Ученые еще до конца не изучили ее структуру, — говорит специалист по ландшафтному дизайну, кандидат биологических наук Кирилл Новокрещенов. — Предполагают, что грибные «корни» опутывают всю планету. Это сложная инфраструктура, и на ней располагаются все растения в мире. К примеру, «главный гриб», от которого идут «паутинки» грибницы, может находится в 30-50 км от найденного вами опенка. Если найти «главный гриб», можно успешно выращивать грибы фермерским способом. Но пока такой «гриб-отец» еще никто не нашел.

КСТАТИ

В госучреждении «Особо охраняемые территории Челябинской области» нам также дали пояснение, связанное с началом грибного сезона. С начала августа в лесах утром появляется обильная роса, и это прекрасный «витамин для роста» и хороший посыл к тому, что грибы начнут расти еще активнее.

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