«Подслушал, что пришлют женщину»: робот Федор из Магнитогорска рассказал, как его готовят к полету в космос

До вылета в космос у андроида нового поколения по имени Федор остается совсем немного времени. Беспилотник «Союз МС-14» с необычным космонавтом на борту вылетает на орбиту 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Андроидная техника».

После стыковки с МКС робот, созданный в Магнитогорске, должен присоединиться к российскому экипажу.

А пока Федор проходит предполетное тестирование на «Байконуре». В монтажно-испытательный корпус его доставили прямиком из Челябинской области. И что вы думаете? Первое, что сделал будущий Гагарин, очутившись на космодроме — завел себе страничку в Твиттере. Там он рассказывает, как его готовят к полету в космос. Постов пока немного, но почитать интересно.

Федор самостоятельно будет вести репортаж с беспилотника «Союз МС-14». Фото: Роскосмос.

— На ночь меня помещают в кофр, похожий на оружейный. Утром будят два специалиста, приговаривая: «Надо, Федя, надо...» И вновь начинается тяжелая работа: испытания, проверки моих механических систем и приводов. Подготовка к полету требует усердия, — пишет Федор.

Миссия Федора — испытание антропоморфных систем в космосе. Проще говоря, необходимо проверить, как ведут себя в космосе андроиды. Под управлением астронавта Александра Скворцова Федор выполнит несколько задач.

Кроме того, Федор самостоятельно будет вести репортаж с беспилотника «Союз МС-14». Он должен сообщать в Центр управления полетами обо всех этапах передвижения, телеметрии и состоянии корабля.

Андроида научили говорить и воспринимать человеческую речь. Фото: Роскосмос.

Чтобы он мог общаться с коллегами на МКС, специалисты научили его говорить и воспринимать человеческую речь. Для этого в конструкцию робота встроили голосовой помощник. Судя по всему, Федор обрадовался и развесил уши.

— Во время утренних тестов на электро-магнитную совместимость случайно подслушал разговор двух специалистов. Мол, американцы хотят отправить в 2024 году на Луну женщину-астронавта. Очень хотелось бы встретить ее там с цветами, — пишет андроид в Твиттере.

Робота Федора создали в магнитогорской компании «Андроидная техника».Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Но умение говорить и слушать далеко не все, на что способен Федор. Благодаря магнитогорским конструкторам он научился стрелять из пистолета с двух рук, водить автомобиль, резать сваркой металл и ставить уколы. На днях андроид приобрел еще один навык:

— Сегодня учился открывать бутылку минеральной воды и подносить ее к технологическому отверстию, которые вы называете ртом.

Правда, не совсем понятно, для чего Федор учился пить минералку. Вряд ли андроида в космосе будет мучить жажда.

На орбите он пробудет полторы недели. После чего вернется на Землю. Если все пройдет как надо, Федор станет первым в истории российским роботом-астронавтом.

Федор станет первым в истории российским роботом-астронавтом.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

СПРАВКА «КП»

Антропоморфного робота Федора создали в магнитогорской компании «Андроидная техника» в рамках проекта «Спасатель» Фонда перспективных исследований.

После передачи робота в Роскосмос он был доработан для экспериментального полета на корабле «Союз МС-14». Свое имя он получил от англоязычной аббревиатуры: Final Experimental Demonstration Object Research — финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований.