Почему власти против бабушек, торгующих грибами и ягодами в Челябинске

Середина лета. Значит, вплоть до осенних холодов на пятачках в Челябинске будут торговать бабушки. Разложат урожай — вот и весь бесхитростный бизнес. Почем нынче натурпродукт, узнал корреспондент КП-Челябинск.

ТРУСЫ И ОГУРЦЫ

В голодные 90-е огороды спасали семьи. А сейчас это хобби пенсионеров, с которым вынуждены мириться их дети-внуки. Ибо в супермаркетах нынче продают все что хочешь.

На Северо-Западе популярны антивандальные столы, так называемые места для торговли пенсионеров. Железяки ставят депутаты, маркируют своим именем. На перекрестке у «Виктории» места забиты. Случаются даже скандалы.

Все места на перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы заняты.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Прихожу утром, а тут какая-то «умная Маша» трусы разложила. Говорит, у нее белорусский качественный товар. А мне что с того? Они бизнесмены, а я просто бабушка. И места эти для нас ставили! — возмущается Антонина Григорьевна.

Набор товаров у бабусь стандартный: вишня, крыжовник, малинка, редис, огурчики, первые яблоки. Томатов пока нет. И не факт, что будет хороший урожай помидоров в этом году. А остального добра созрело в избытке.

— Сама в сад редко езжу. Детей посылаю за урожаем. Они насобирают и мне привозят. Сами только делают вид, что себе чего-то отложили. Но я-то знаю, что мне все отдают. Я одна, конечно, не съем, несу продавать. За свой товар ручаюсь. Огурчики, посмотри, какие чудные! Никаких пестицидов, я их «зеленой водой» поливаю только (удобрение из настоя крапивы и других трав — прим. ред.), — рассказала Милентия Григорьевна.

Некоторые ведут торговлю на ящиках. В 100 метрах от районной администрации.Фото: Андрей АБРАМОВ

«БОИМСЯ ШАУРМЫ»

Кстати, есть у бабусь и диковинный товар: кассета с фильмом «Титаник» или протестантские издания Библии. А из овощей, например, брокколи, белая и цветная капусты. Все выращено на плодородном челябинском черноземе.

Грибы удалось отыскать лишь на конечной трамваев по Чичерина. Два мужичка пару часов торговали груздями. Весь товар разбирают слету. Стояла жара, и грибы толком не успели пойти.

Напротив мест для пенсионеров на Молодогвардейцев на пустующий торговый павильон приклеили предупреждающую наклейку — незаконная торговля запрещена. Об этих знаках ранее говорили в мэрии. Прознав, что ценами на ягодки интересуется корреспондент «Комсомольской правды», бабушки принялись просить защиты.

Объявления, адресованные «черным делягам», перепугали бабушек.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Нас в обиду не давай! Это же какое горе будет, коли нас погонят отсюдова. Это их надо гнать метлой поганой! — тычут бабушки пальцем в сторону черного киоска «Шаурмы».

— Утром ларек увозят, а к вечеру он снова стоит! Они говорят, что 40 тысяч в месяц за место платят. Вот с ними пусть разбираются, а нас не нужно трогать, — вторит заводилам другая часть стихийного рынка.

Кому гастарбайтеры платят за «крышу», бабушки не знают. Раньше их никогда не притесняли ни власти, ни южане. Но на всякий случай пенсионерки сочли нужным предупредить общественность.

«Кебаб Кинг» дымит — жалуются бабушки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Своих финансовых побед бабуси выдавать не стали. Некоторые действуют по схеме: с утра в сад за урожаем, а с обеда — продавать.

— Бывает, тыщу рубликов заработаешь. Но это скорее редкость, — отвечают бизнес-леди.

Цены у бабушек приятно удивили. Некоторые даже устраивают «фикс-прайс» — все по 50 рублей.

ЦЕНЫ

Фрукты-ягоды

Лесная земляника — 150 руб.

Черная смородина — 80 руб.

Красная смородина — 50 руб.

Вишня — 50 руб.

Малина — 140-150 руб.

Черный крыжовник — 50-60 руб.

Зеленый крыжовник — 70 руб.

Яблоки («летнее полосатое», «призовое», «янтарное») — 50 руб/кг.

С такой ретроколяской можно устраивать фотосессии.Фото: Андрей АБРАМОВ

Овощи

Горох в стручке — 50 руб.

Белая капуста — 150 руб.

Цветная капуста — 100 руб.

Укроп — 25 руб. за пучок.

Картошка — 25 руб/кг.

Кабачок — 70 руб.

Перцы — 50 руб/кг.

Пакет редиски — 50 руб.

Грузди — 300 руб/кг. Но мужичок, который их продавал, был помятого вида. Поэтому не исключено, что у других продавцов ценник будет выше.

Некоторые стойки нуждаются в обновлении.Фото: Андрей АБРАМОВ

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ПРОДУКТЫ БАБУШЕК?

Роспотребнадзор выступает против «бабушкиной торговли»:

— Не следует покупать овощи и фрукты в неустановленных местах и местах стихийной торговли. Вероятно, у такой продукции есть серьезные недостатки. Например, отсутствие документов, подтверждающих происхождение и безопасность. Они могут не соответствовать гигиеническим нормативам по содержанию солей тяжелых металлов, нитратов, радионуклидов.

Предпочтение отдавайте организациям торговли, которые обеспечили надлежащие условия хранения и реализации, имеют сопроводительные документы на товар, своевременно реагируют на претензии и замечания потребителей.

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