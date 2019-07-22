2019-07-22T09:55:24+03:00
Общество

В мэрии предложили радикальное решение по борьбе с незаконной торговлей в Челябинске

На время бизнесменам могут перестать выдавать разрешения
Андрей АБРАМОВ
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Возле мест лоточной торговли появятся предупреждающие таблички.Возле мест лоточной торговли появятся предупреждающие таблички.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В этом году в Челябинске наконец-то начали активно бороться с незаконными торговыми объектами. Но мощностей администрации явно не хватает. Только по официальным данным в городе свыше тысячи нелегальных киосков. А ведь еще есть нелегальная торговля с лотков и машин. На аппаратном совещании 22 июля и.о. мэра Наталья Котова предложила радикальное решение.

Градоначальник предположила, что стоит на время вообще прекратить выдавать разрешения на торговлю. По крайней мере до тех пор, пока не наведут порядок в этой сфере бизнеса. Также в местах, где исторически ведут лоточную торговлю, установят таблички с предупреждением, что «Торговля запрещена».

Сейчас в Челябинске эвакуировать незаконный киоск могут в течение недели после выдачи владельцу предупреждения. Однако мэрии банально не хватает сотрудников и машин, которые вывозят объекты. Не так давно уволили руководителя МБУ «Городская среда», который отвечал за киоски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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