2019-08-01T14:52:56+03:00
Происшествия

«С девочками не встречался, а прозвище было Бабай»: в челябинской школе рассказали о Максиме Гарееве, обвиняемом в убийстве московской фотомодели

Программист, арестованный в Москве, почти всю жизнь провел на Южном Урале [эксклюзив kp.ru]
Сергей УФИМЦЕВВасилий ВОРОНИН
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Гареев заявил, что убил девушку из-за оскорблений. Фото: соцсети.Гареев заявил, что убил девушку из-за оскорблений. Фото: соцсети.
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В Москве суд арестовал на два месяца программиста Максима Гареева, обвиняемого в убийстве блогера-фотомодели Екатерины Караглановой. Он уже признался в преступлении и заявил, что убил девушку из-за оскорблений.

33-летний парень помешан на своей внешности и перенес несколько пластических операций. С его слов, Екатерина спала с ним за деньги. А на последнем свидании заявила, что Максим — урод, и никакие операции не сделают его красавчиком. И он сам утверждает, что это стало главным мотивом убийства.

Екатерина Карагланова была блогером и фотомоделью. Фото: соцсети.

Екатерина Карагланова была блогером и фотомоделью. Фото: соцсети.

Как выяснилось, Гареев почти всю жизнь прожил в Челябинске. Корреспондентам КП-Челябинск удалось найти его одноклассницу, которая рассказала о личности фигуранта громкого уголовного дела.

С ДЕВЧОНКАМИ ОБЩАЛСЯ, НО РОМАНОВ НЕ ЗАВОДИЛ

Гареев родился в Башкирии, но вскоре семья перебралась в Челябинск. Здесь Максим окончил школу и учился в ЮУрГУ. Еще в юном возрасте он заинтересовался точными науками.

— Где-то в пятом классе Максим сильно увлекся математикой. Никаких признаков агрессии у него никогда не было. Был скромным парнем. Хорошо учился, но забитым ботаником не казался. С девчонками общался легко. Но романов в школе у него никогда не было. Может быть, где-то на стороне и встречался с кем-то. Но не афишировал этого, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск одноклассница Максима Гареева Наталья.

Максим Гареев утверждает, что Екатерина спала с ним за деньги. Фото: соцсети.

Максим Гареев утверждает, что Екатерина спала с ним за деньги. Фото: соцсети.

После выпуска из школы они уже не общались. А недавно он постучался Наталье в друзья в соцсетях.

— Я его не узнала! Видно, что у него были пластические операции — изменился до неузнаваемости, — сказала Наталья.

ДО ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ БЫЛ СИМПАТИЧНЕЕ

Корреспонденты КП-Челябинск также нашли классного руководителя Максима. Марина Варлакова уже прочитала все об убийстве девушки в интернете. Долго не верила, что обвиняемый — ее ученик:

— Он сильно изменился внешне. Максим учился у меня с пятого по одиннадцатый класс. У него никогда не было проблем с поведением. Мои предметы — русский язык и литературу — не любил. Зато увлекался точными дисциплинами. Учился ровно. Не двоечник, но и не отличник.

По словам Марины Борисовны, Максим Гареев не комплексовал по поводу внешности:

— Вот только прозвище у него было — Бабай (дед - башк.). Вот так над ним посмеивались. Но он не обижался или не показывал вида. Я вам так скажу: он тогда был гораздо симпатичнее, чем сейчас. Зачем он делал эти пластические операции, не понимаю.

В сети появилось новое видео допроса предполагаемого убийцы фотомодели в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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